Ștefan Mandachi: "Acum o lună m-a sunat Cristina Țopescu. Parcă voia să mă convingă să nu abandonez vreodată cățeii"

Ştefan Mandachi, tânărul care a ajuns cunoscut după ce a mediatizat un film în care coordona lucrările de construire a primului metru de autostradă din Moldova, a scris pe pagina de Facebook un mesaj emoționant legat de Cristina Țopescu.

Este deja foarte cunoscută preocuparea Cristinei Țopescu pentru salvarea cățeilor fără stăpân. Vedeta se ocupa de aceștia cu tot sufletul și depunea eforturi reale pentru a-i ajuta. În urmă cu o lună l-a sunat pe antreprenorul Ștefan Mandachi pentru a-i propune câteva proiecte prin care puteau ajuta împreună animalele.

Ștefan Mandachi, la rândul său preocupat de ajutorarea animalelor, a scris pe Facebook:



"Acum o lună fac o postare cu niște căței abandonați și rupți de foame. La câteva minute, mă sună un număr necunoscut. ”Sunt Cristina Țopescu, vreau să te invit la mine în emisiune să vorbim despre... câini. Trebuie să vii!” Îi spun respectuos că da, vin (o știam de la televizor de când umblam în picioare pe sub masă). Îmi zice să nu-i mai spun ”dumneavoastră”. Mă chinui să o tutuiesc, dar nu prea-mi iese. Răsuflu ușurat că trece repede la subiect.

Îmi povestește un sfert de oră despre un câine care i-a murit și care era bătrân, dar lider la ea în apartament (îi zicea pe nume, nu mai știu cum). Și că mai are câțiva, că se luptă toată ziulica să hrănească prăpădiții de câini de prin cartiere. Că avea probleme cu vecinii, că stă la bloc (așa mă enervează VECINII ăștia iritați de animale...) și că nu-i ușor să fii iubitor de animale în România. Da, așa-i. Statul urăște câinii!!! (asta cred eu, nu a zis ea).

Tot dialogul nostru a fost despre câini, câini și câini. De fapt, monologul. Eu doar ziceam da, îhm, mnda și eu am pățit, îhmm, da, chiar așa, îhmm.

Parcă voia să mă convingă să nu abandonez vreodată cățeii. Dar nu era nevoie, pentru că eu chiar aveam de gând să fac o campanie masivă de sterilizare și urma să o sun zilele astea. Chiar ieri am discutat cu un bun prieten despre cât era de fidelă câinilor și că va fi fericită când va auzi ce vreau să fac. Și am s-o fac!