Ștefania a renunțat la sutien pentru o ședință foto incendiară. Apariție topless de mii de like-uri

Ștefania a încins Instagramul cu cel mai recent video postat pe rețeaua de socializare. Cântăreața a renunțat la sutien și și-a acoperit sânii cu părul său lung, pentru o ședință foto incendiară.

Iubita lui Speak a pozat senzual, fiind îmbrăcată doar cu o fustă mini. Look-ul ei sexy a fost completat cu o pălărie de cowboy și cu o pereche de sandale negre, cu talpă înaltă.

„Mă simt ca Beyoncé”, a scris cântăreața în limba engleză, în dreptul imaginilor, iar fanii i-au răspuns imediat

„Arăți mai degrabă ca Dua Lipa”, „Minunată”, „Superbă”, „Atât de fierbinte!”, au fost doar câteva dintre mesajele admiratorilor.

Vezi video aici.

Cea mai nouă piesă lansată de Ștefania & Shift se află pe locul 18 în topul videoclipurilor populare pe YouTube. „Ai să înțelegi” a fost primită cu mare entuziasm de fani: „Am cântat odată cu tine, m-am întors în timp. Te ador!”, „Superbă interpretare!, „O ascult non stop,e genială piesa”, au fost doar câteva dintre comentarii.



Cristina Ștefania și Speak sunt protagoniștii unui proiect original, „Aventura, strigați ura!”, un show despre călătorii, care poate fi urmărit pe VOYO.

„Noi am plecat la începutul anului într-o vacanță prelungită, o vacanță în care am vrut să combinăm, cum am știut noi mai bine, aventura cu relaxarea. Am documentat toate peripețiile prin care am trecut, de la ore petrecute în aeroport și testele COVID 19 pozitive, până la timpul stat în izolare și așa a ieșit un jurnal de călătorie autentic și plin de haz”, a spus Speak.

Sursă foto: Instagram/ cristinaa.stefaniaa

