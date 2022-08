Ștefania Ștefan și Elena Chiriac, o nouă provocare după Survivor. Fostele concurente dau dovadă de mult curaj

Ștefania Ștefan și Elena Chiriac s-au numărat printre cei mai puternici concurenți de la Survivor România. Nu de puține ori s-au întrecut pe traseu, dând dovadă de calități sportive deosebite. După finalul competiției, cele două tinere au spus „Da!” unei noi provocări.

Atât Elena, cât și Ștefania și-au îndeplinit visul de a sări cu parașuta.

„Nu am cuvinte să explic cât de tare a fost și câte emoții am trăit ! Nu se compară așa ceva cu nimic, la fel ca și experiența Survivor ! Nu exista cuvinte să explici până nu încerci și ce pot să vă spun este că trebuie neapărat să faceți acest lucru în viața voastră măcar odată! Eu am avut totalaă încredere și am avut un salt perfect din toate punctele de vedere!”, a scris Ștefania în dreptul unui video postat pe Instagram.

„Sunt o iubitoare de adrenalinã, ador senzațiile extreme, motiv pentru care întotdeauna mi-am dorit să încerc saltul cu parașuta și nu vă exagerez, ÎNTOTDEAUNA! Nu pot să vă descriu în cuvinte senzațiile trăite în aer, pot în schimb să vă spun din inimă că face parte din cele mai frumoase momente trăite de mine”, a scris Elena în dreptul unor fotografii pe care le-a împărtășit cu urmăritorii ei.

Când a fost eliminată din competiția Survivor, Ștefania Ștefan a strâns-o în brațe pe Elena Chiriac pentru a-și lua rămas bun de la ea. Și asta nu este totul, sportiva a felicitat-o, deși au fost rivale. Elena Chiriac s-a numărat printre finaliștii Survivor, alături de Alex Delea.

Sursă foto: Instagram/ elennaq, stefaniastefan._

