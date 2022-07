Suma pentru care Cătălin Botezatu s-ar căsători: "Cu cineva, oricum ar arăta, ar fi de la.."

La 55 de ani, designerul este un burlac convins. Până acum, Cătălin Botezatu nu a ajuns în fața altarului pentru marele pas, însă nu exclude această variantă pentru o sumă măricică.

Bote este foarte pretenţios atunci când vine vorba despre sexul frumos. Totuși, creatorul de modă vorbește despre o posibilă căsătorie aranjată, dar pentru un preț corect.

„Este preţul corect”

„Nu știu, probabil că prețul corect pentru a mă căsători cu cineva, oricum ar arăta, ar fi de la 300 de milioane de euro în sus”, spune Cătălin Botezatu.

Motivul pentru care Cătălin Botezatu nu are iubită

"Sunt Săgetător convins, asta e, sunt de-ăsta care se îndrăgostește, pune pasiune, se desparte, o ia de la capăt. Iubesc mult, femeii care stă lângă mine îi acord toată atenția atunci când sunt cu ea, dar pe urmă… Aș fi ipocrit să spun că nu rămân niște nostalgii. Acum, am așa o nostalgie… Despre toate marile iubiri, că sunt câteva mari iubiri în viața mea, vorbesc acum cu plăcere, am rămas prieteni și cam atât. (…)NN-am nicio relație, n-am timp de relații, dar, da, ușa este deschisă, aviz tuturor!‘.

Ce calități trebuie să aibă iubita perfectă

„Aș fi ipocrit să spun că nu trebuie să fie frumoasă. Îmi mai spun anumite doamne: „Tu trebuie să-ți iei pe cineva așa de seama ta!”. Aoleu, pe bune?! Ce să fac?! Am înnebunit la cap… Sau îmi mai spun: „Trebuie să iei o fată de la țară!”, dar am luat și am făcut-o prințesă și s-a dus.

Lumea știi ce nu înțelege, pe orice fată pe care o iei de la țară, frumoasă, o fată normală, o iei, o cizelezi, o cosmetizezi și stând lângă Botezatu devine divă. Nu de Bianca (n.r. Bianca Drăgușanu) e vorba, Bianca a fost Bianca, Bianca e unicat. Jur și eu o susțin și e cea mai tare din punctul meu de vedere. Îmi iau acum hate, asta este!

Nu poți să iei nici de-asta mică pentru că o pregătești pentru altul, o ia altul de bună, făcută, aranjată, cosmetizată și cu Birkin-urile pe mână de la mine. Sau dacă iei una de-asta „babă” cum zic eu, bune de altfel, bune pentru că astea deja au experiență, știu ce să vorbești cu ele, gustă totul, nu ca astea mici care te întreabă când le duci într-o țară: „Dar în ce țară suntem sau cine a fost ăla?!”, lasă-mă în pace!„, a mai spus Bote.

Cu toate că pe plan profesional lucrurile merg excelent, designerul recunoaște că de cele mai multe ori mimează fericirea:„Nu sunt un bărbat fericit. Au fost momente de fericire în viața mea. Joc foarte bine acest rol, poate că sunt unul dintre cei mai buni actori în acest sens, pentru că fericirea în viața mea este una pasageră. Iubirea și fericirea devin din ce în ce mai mult noțiuni de dicționar”, a mai adăugat creatorul de modă.

