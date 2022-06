Tania Budi, chip de păpușă la 54 de ani! Selfie-ul care i-a cucerit pe fani: “Cea mai frumoasă femeie!”

În februarie a împlinit 54 de ani, dar Tania Budi arată la fel de bine ca la 20! Vedeta și-a impresionat fanii cu silueta de fotomodel, dar și cu chipul angelic.

“Pe timp de vară întineresc. Și devin mai inteligentă”, a scris Tania pe contul de Instagram. Vedeta a postat și două selfie-uri, iar fanii nu au mai contenit cu laudele la vederea lor.

“Cea mai frumoasă femeie!”, “Frumusețe!”, “Magnifică!”, “Întotdeauna strălucitoare”, sunt câteva mesaje postate de urmăritorii Taniei.

De curând, blondina le-a aratăt și ce silueta fără cusur are la plajă. Într-un interviu pentru Fanatik, Tania Budi a declarat și care este secretul “tinereții” sale.

“Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată. A, și noroc, am o moștenire genetică bună. Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine. Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală. Trebuie să ai grijă și de ce citești, de ce urmărești, la ce te uiți. Mie îmi plac, de exemplu, filmele bune, cu scenariu, cu dialoguri. Cărțile, la fel… (…) Multă lume întreabă la ce le este bună matematica, că nu folosește, că e inutilă… Dar cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul. E doar alt mușchi. Și cum să îl antrenezi? Cu citit, cu matematică. Eu mi-am antrenat creierul și de aceea sunt bine, am emoții să le exprim”, a declarat Tania potrivit sursei menționate mai sus.

Fotografii: Instagram