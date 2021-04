Tatăl Oanei Lis a murit în Spania. Primele declarații ale vedetei

Astăzi, 13 aprilie, Oana lis a făcut anunțul trist. Tatăl ei a murit în Spania, iar acum familia încearcă să îl aducă acasă, în România.

Oana Lis trece prin momente mai puțin fericite, după ce a aflat că tatăl ei s-a stins din viață astăzi. Bărbatul locuia în Spania de ceva timp, iar acum familia încearcă să-l aducă acasă pentru a-l înmormânta, potrivit playtech.ro.

Deși nu avea o relație foarte bună cu tatăl ei, Oana Lis declarând în trecut că a fost abuzată de tatăl ei, iar mama era și ea bătută crunt, aceasta a postat un mesaj dureros pe Facebook: “Azi am aflat ca a murit taică-meu, în Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle in cap lu' mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc. Nu aveam o relație in prezent, dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a greșit în viața asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Facebook, nu de la preotul care se ocupa de înmormântarea lui si de bunurile, asigurarea si bănutii rămași . Dumnezeu sa-l ierte!”

Oana Lis, copilărie marcată de drame

Oana Lis a avut o copilărie nefericită, declarând că tatăl ei a abuzat-o și că era foarte violent. Din păcate, mama ei s-a stins din viață când Oana avea doar 13 ani. Aceasta a mai declarat că familia ei este Viorel Lis.

Sursă foto: Instagram / Facebook Oana Lis