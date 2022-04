Tensiuni în cuplul Will Smith - Jada Pinkett Smith. Presa străină scrie că divorțul e iminent

Potrivit presei străine, Will Smith și Jada Pinkett Smith “abia dacă-și mai vorbesc" după incidentul de la Oscaruri . În 28 martie, actorul a scandalizat întreaga planetă după ce l-a pălmuit pe Chris Rock pe scenă.

Supărat că actorul Chris Rock a făcut o glumă pe seama nevestei sale, Will Smith a urcat pe scenă și l-a lovit. Întors în public, Will a strigat nervos: “Nu mai pomeni numele soției mele”.

Comportamentul controversat al lui Will Smith a creat tensiune în familie, iar apropiații cred că divorțul e aproape.

Se pare că lucrurile nu erau oricum roz între cei doi, iar scena de la Oscaruri a fost picătura care a umplut paharul.

„Au fost probleme ani de zile între ei, dar acum abia dacă-și mai vorbesc”, a declarat pentru Heat Magazine o sursă apropiată cuplului .

„Dacă s-ar despărți, Jada ar avea dreptul la jumătate din averea lui Will Smith, potrivit legii din California. Actorul are o avere de 350 de milioane de dolari. Ar putea fi unul dintre cele mai urâte divorțuri din istoria showbiz-ului și poate dura mai mult decât cel al Angelinei și al lui Brad Pitt”, a adăugat publicația, potrivit The News.

Will Smith și Jada sunt căsătoriți de 25 de ani și au împreună doi copii: Willow și Jaden.

Gluma de la care a pornit totul

Will Smith a urcat pe scenă și l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock, după ce acesta a făcut o glumă despre Jada Pinkett-Smith.

“Jada, te iubesc. GI Jane 2, abia aștept să te văd”, a spus comediantul, moment în care Jada Pinkett Smith a dat ochii peste cap. Acestea au fost cuvintele care l-au supărat pe Will Smith, care nu a acceptat comparația cu GI Jane. Jada Pinkett Smith suferă de o boală autoimună, care se cheamă Alopecia Areata. Din această cauză, actriței îi cade părul.

Fotografii: Getty Images