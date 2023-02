Theo Rose a dezvăluit cum îl va chema pe băiețelul ei și al lui Anghel Damian: „Vă spun, că nu am secrete”

Însărcinată în cinci luni, Theo Rose a fost invitată la PRO FM, acolo unde a cântat o nouă melodie, „Sâmbătă seara”, interpretată alături de Rareș Mariș.

Actrița din „Clanul”, serial ce revine cu al doilea sezon la PRO TV pe 19 februarie 2023, a oferit și un interviu, în cadrul căruia a vorbit despre băiețelul ei care se va naște în curând. Theo Rose a dezvăluit și cum îl va chema pe micuț.

„Mai avem 4 luni. Mult a fost, puțin a mai rămas. Mă simt ok. Nu am făcut nimic, ne apucăm peste o lună. Nu mă grăbesc. Îl aștept și pe bebeluș să zică ce părere are. Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan. E greu de trăit, adică nu-i ușor să fii femeie gravidă. Te gândești și după naștere, dacă o să fii o mamă potrivită, dacă o să îl iubești suficient de mult, dacă o să fii bună, cum o să te descurci, ce o să învețe el de la tine. Nu mai zic. Mă apucă tot felul de gânduri. Anghel mai mult decât mine. Pe Anghel îl ia cu leșin, pe el îl ia inima la fiecare control, la fiecare atenționare din partea medicului. Că apar tot felul de situații neprevăzute”, a spus Theo Rose.