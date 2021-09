Theo Rose, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre starea ei de sănătate. „O să iau tratament”

De când s-au relaxat restricțiile, artiștii și-au reluat activitatea, iar concertele nu se mai opresc. Este și cazul lui Theo Rose, care este solicitată la diverse evenimente.

Din păcate, Theo Rose nu trece prin cea mai fericită perioadă, după ce starea ei de sănătate s-a înrăutățit din cauza unei răceli, iar vocea artistei este afectată.

Theo a ținut să-și anunțe fanii despre problema cu care se confruntă, fiind vizibil afectată și având lacrimi în ochi. „Făceam azi mișto de răceală și ziceam că am fentat-o, că am luat pastile zilele astea și nu m-a mai luat, dar m-a luat... Dumnezeu m-a ajutat și am terminat ultima cântare și am pauză două zile ... până la următoarea. N-o să mai vorbesc două zile, o să iau tratament, o să fac aerosoli și ne vedem! Mi-am sucit și piciorul, am călcat prost”, a spus artista.

Sursă foto: Instagram Theo Rose