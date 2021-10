Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fetiță din lume, operată de urgență. Ce a pățit modelul

Thylane Blondeau a fost supranumită cea mai frumoasă fetiță din lume în 2007, pe când avea doar 6 anișori. Anii au trecut, iar franțuzoaica s-a transformat într-o femeie superbă, cu o carieră de succes în lumea modei.

Thylane Blondeau are peste 4,6 milioane de urmăritori pe Instagram și recent le-a împărtășit acestora cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în ultimul an.

Tânăra a ajuns de urgență la spital și a fost operată, după ce un chist ovarian i-a explodat în stomac.

“Nu eram sigură dacă să postez sau nu asta”, și-a început Thylane mesajul pe Instagram, acolo unde a postat și câteva imagini de pe patul de spital.



"Acum un an am fost operată de urgență după ce un chist ovarian mi-a explodat în stomac. 3 luni mai târziu am început să am dureri iar și am crezut că este de la operație. Anul ăsta am văzut 3 ginecologi diferiți, am fost la patru centre de radiologie din Paris și toată lumea mi-a zis același lucru: Nu-ți face griji. Nu ai nimic. Totul este doar în capul tău. Acum patru zile, am ajuns iar la urgențe pentru că mă durea burta îngrozitor. Mi-au spus că totul e ok și să revin la control peste 2, 3 luni. La o zi după asta am avut o programare la un doctor uimitor, care a observat că aveam un chist de 5,6 centimetri (…) și m-a operat de urgență. Azi sunt în sfârșit bine! Sunt fericită că nu am renunțat. (...) Mi-au salvat viața! Le mulțumesc doctorilor care au avut grijă de mine și m-au ajutat să trec peste asta. Din experiența asta am învățat că atunci când corpul te doare trebuie să vezi cât mai mulți medici, ca să primești un diagnostic corect și să te vindeci. Chiar și cea mai mică durere poate să ascundă o problemă importantă”, le-a transmis Thylane fanilor.

Aceasta a ținut să le mulțumească internauților pentru toate gândurile și mesajele de încurajare. Modelul le-a transmis mulțumiri și mamei, iubitului și personalului medical care a îngrijit-o în tot acest timp.

La 10 ani, Thylane a apărut pe coperta Vogue

Micuța Thylane i-a cucerit pe toți cu trăsăturile ei perfecte și a cochetat cu modellingul de la o vârstă fragedă. Copila a defilat la doar patru anișori pentru Jean Paul Gaultier, iar la zece ani apărea pe coperta prestigioasei reviste Vogue.

Tânăra este azi un model de succes și este nelipsită de pe marile podiumuri de modă ale lumii. Mai mult, Thylane este și imaginea unor branduri celebre și are propria linie de haine. Modelul adoră să pozeze în ipostaze provocatoare, spre încântarea fanilor care o urmăresc în număr mare pe rețelele de socializare.

Thylane Léna-Rose Loubry Blondeau este fiica prezentatoarei TV Veronica Loubry și a fostului fotbalist Patrick Blondeau.

