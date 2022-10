Ți-l mai amintești pe puștiul neînfricat din Terminator 2? Actorul Edward Furlong, apariție rară pe străzile din New York

Edward Furlong avea 13 ani când a cunoscut faima mondială. Pe atunci, puștiul îi dădea replica lui Arnold Schwarzenegger în filmul “Terminator 2: Ziua judecății”. Tânărul era invitat la talk-show-uri, poza în reviste, era model pentru mărci celebre, iar regizorii îl vânau pentru proiecte.

Toată lumea îi prevedea o carieră promițătoare la Hollywood, însă tânărul a căzut rapid în patima alcoolului și a drogurilor. Dependențele i-au distrus cariera și și-au pus amprenta pe chipul său.

A fost internat de mai multe ori la dezintoxicare și chiar a ajuns în arest după ce în anul 2013 și-a agresat iubita.

Ajuns la 45 de ani, actorul e de nerecunoscut. Recent, paparazzii l-au surprins pe străzile din Manhattan, New York.

Din cauza consumului de droguri, actorul și-a pierdut dinții și a fost nevoit să suporte mai multe intervenții pentru o nouă dantură. Cu câteva kilograme în plus și un look răvășit, Edward a fost surprins în timp ce savura o cafea la o terasă din New York, apoi s-a făcut nevăzut pe străduțe.

Actorul purta un costum negru, cămășă albă și cravată. Potrivit New York Post, Edward nu a mai consumat substanțe interzise de patru ani. El a fost căsătorit timp de 8 ani cu actrița Rachel Bella. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Ethan Page.