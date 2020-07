Tiberiu Argint, primul mesaj pe Instagram, după ce a devenit iubitul Andreei Bălan

Zilele trecute, presa mondenă din țara noastră a notat că Andreea Bălan și-a petrecut weekendul la mare alături de noul ei iubit, Tiberiu Argint.

Potrivit celor de la Cancan, Andreea Bălan și Tiberiu Argint formează un cuplu de aproximativ trei săptămâni, însă relația lor a fost ținută ascunsă. Acum, ei au fost fotografiați în Vama Veche în timp ce erau îmbrățișați și se sărutau!

Atât Andreea Bălan, cât și noul ei iubit au postat în weekend mai multe fotografii de la mare, însă în niciuna nu apăreau împreună. Mai mult decât atât, ei nu au confirmat oficial relația, chiar dacă o țară întreagă i-a văzut în timp ce se sărutau.

La câteva zile după ce Cancan a spus că Tiberiu Argint este noul iubit al Andreei Bălan, bărbatul a postat pe Instagram o nouă fotografie de la mare și o descriere pe măsură: „Meet me where the sky touches the sea” („Mă găsiți acolo unde cerul se unește cu marea”).

foto: Instagram Andreea Bălan; Instagram Tiberiu Argint

