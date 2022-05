Ținuta transparentă cu care Heidi Klum a stârnit controverse în rândul fanilor: “Ești vulgară!”

Heidi Klum (48 de ani) și-a împărțit fanii în două tabere după ce s-a pozat și filmat într-o ținută extrem de sexy. Topmodelul a participat zilele trecute la show-ul lui DJ Tiesto din Las Vegas.

Până să ajungă la concert, blondina s-a plimbat prin hotelul în care era cazată, iar Tom Kaulitz a suprins câteva cadre incendiare cu soția sa.



Heidi Klum a purtat o salopetă transparentă, prin care i vedea perfect lenjeria intimă. Modelul și-a accesorizat ținuta cu o pereche de cizme peste genunchi, un gentuță cu ținte și o șapcă oversize.

Ea a urcat pe Instagram și un clip în care dansează lasciv și își etalează posteriorul.



Ținuta lui Heidi i-a împărțit pe fani în două tabere. Dacă unii s-au minunat de cât de bine arată la 48 de ani, alții au considerat că este “vulgară și ridicolă”.

“Serios? Câți copii ai? Îmi imaginez cum ar fi dacă ei ar face asta la 14 ani!”, “Ești vulgară”, “Ești ridicolă! Înainte arătai bine!”, “Aștept ziua în care o să realizeze că și ea are celulită”, “Tu pui vreodată haine pe tine?”, “Viața ei de noapte e mai palpitantă ca a mea. Iar eu am 23 de ani”, “E ridicol! Nici măcar nu are fund, ar trebui să mai pună ceva pe el. Care e rostul acestui dans?”, “Mai ușor, mamaie!”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritori.

Heidi Klum și Tom Kaulitz sunt căsătoriți din 2019. Ea a mai fost căsătorită cu Seal, artist cu care are trei copii: Lou, Johan și Henry, și cu Ric Pipino. Heidi mai are o fiică, Helene, în vârstă de 18 ani, din relația cu Flavio Briatore.