TOP 6 fotbaliști care s-au culcat cu nevestele coechipierilor săi

Fotbalul înseamnă respect! Este una dintre regulile de aur de care ar trebui să țină seama fiecare jucător în timpul carierei sale .

Dar, se pare că există multe cazuri în care fotbaliștii au încălcat unele dintre regulile nescrise ale fair-play-ului. Iată 6 fotbaliști care s-au culcat cu partenerele coechipierilor săi.

1. Mauro Icardi - Inter Milan

Lopez și Icardi au avut o telenovelă în stilul Wanda.

Actualul căpitan Inter Milan, Icardi, este căsătorit cu argentiniană Wanda Nara. Nara a fost căsătorită cu fostul coechipier al lui Icardi, Maxi López. Ea și López au început procedurile de divorț în decembrie 2013. Nara și Icardi s-au căsătorit ulterior pe 27 mai 2014.

Lopez și Icardi joacă acum pentru diferite echipe și au jucat unul împotriva celuilalt. Lopez a refuzat să strângă mâna lui Icardi în timpul ritualului premergător. Cum poate cineva să-l învinovățească?

Presenting the 1st look of SERIE A LOVE TRIANGLE starting Maxi Lopez, Wanda Nara and Mauricio Icardi pic.twitter.com/RyF5aLCypv — Priyojit Déb. (@thebarcablog) April 14, 2014

2. Jordan Ayew - Crystal Palace

Se pare că Ayew a avut o aventură de patru ani cu soția unuia dintre colegii săi internaționali. O înregistrare audio ajunsă pe YouTube a dezvăluit o aventură de patru ani între Ayew și soția colegului său de echipă din Ghana, Afriye Acquan. Ea a recunoscut că a fost cu Jordan Ayew.

„Am fost cu Jordan patru ani, nu patru zile. El mi-a trimis fotografii cu el dezbrăcat ", Gazzetta World o raportează spunând pe casetă.

Exclusive Audio: Afriyie Acquah's wife, Amanda admits to sleeping with Jordan Ayew - http://t.co/KXBRY4OeFB pic.twitter.com/E1Zpep87Em — Filla Hub (@FillaHub) August 25, 2015

3. Michael Ballack

În 2007, legenda lui Chelsea a fost acuzată că a avut o relație cu soția coechipierului său din Germania, Christian Lell.

Fostul fundaș Hertha BSC a spus ulterior despre Michael Ballack: „Ballack intră în viața altor oameni și îi distruge fără să se gândească mai departe.” Ballack era căpitanul Germaniei la acea vreme.

Sursă poză: www.sokkaa.com

4. John Terry - Aston Villa

Fundașul Aston Villa este considerat unul dintre cei mai buni fundași centrali ai generației sale.

El a condus Chelsea din 2004 până în 2017 și a ajuns cel mai de succes căpitan al clubului, câștigând numeroase titluri, inclusiv cinci titluri din Premier League și un titlu de Liga Campionilor.

Terry a câștigat o faimă nedorită în 2009, când s-a culcat cu soția colegului său de echipă, Wayne Bridge din Anglia.

Bridge a încheiat, se pare, relația cu soția sa, Vanessa Perroncel, când John Terry și-a bagat coada. Când aventura a devenit publică, a continuat un circ în presă.

Bridge a fost devastat și furios. A refuzat să vorbească din nou cu John Terry și să joace pentru Anglia în 2010.

Vanessa Perroncel - Wayne Bridge's ex and John Terry's bit on the side. pic.twitter.com/HY7dk7JJwd — Sport Girls (@Sport__WAGs) October 30, 2014

5. Thibaut Courtois – Chelsea

Portarul Chelsea, Thibaut Courtois, este încă un jucător care s-a culcat cu iubita coechipierului său.

În 2013, Daily Mail susținea că Thibaut Courtois a avut o aventură cu iubita lui De Bruyne, Caroline Linjen.

Se spune că De Bruyne a fost „devastat” când a auzit de această aventură, dar de atunci s-a împăcat cu Courtois.

Ambii jucători erau deținuți atunci de Chelsea, deși Courtois era împrumutat la Atletico Madrid când s-a întâmplat aventura. Amândoi joacă pentru Belgia națională.

Kevin De Bruyne's ex-girlfriend Caroline Lijnen has revealed that she cheated on him with teammate Thibaut Courtois. pic.twitter.com/hUOYNERiMP — Football Tweet (@Football__Tweet) November 18, 2014

6. Mesut Ozil – Arsenal

Ozil este unul dintre fotbaliștii compleți din lume. De când s-a alăturat echipei Arsenal de la Real Madrid în 2013, a făcut din Premier League un campionat tot mai frumos de urmărit datorită abilităților sale. Dar reputația s-a destrămat când s-a descoperit că a avut o aventură cu fosta iubită a lui Christian Lell, apărătorul lui Bayern Munchen, Melanie Rickinger.

Lell a susținut că Ozil înca avea o relație cu Melanie Rickinger în timp aceasta îl înșela cu Mesut, dar fotbalistul a refuzat să comenteze acuzațiile.

Mesut Ozil și Christian Lell nu sunt coechipieri la nivelul clubului, dar amândoi au jucat pentru echipa națională germană U21.