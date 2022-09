Tora Vasilescu: "Este adevărat că am o pensie rușinoasă!" Ce spune despre facturile la energie electrică?

La 71 de ani, Tora Vasilescu se numără și ea printre vedetele care au reclamat facturi uriașe la energia electrică.

Potrivit declarațiilor făcute pentru o televiziune de știri, declarații preluate ulterior de cancan.ro, actrița cere guvernului României să ia măsuri urgente. În plus, precizează că, după o viață de muncă, pensia ei este foarte mică:

„De 3 ori au evaluat (factura la energie n. a.) Prima a fost de 5.000, a doua de 1.700, a treia de 7.000 de lei. Nu au spus nimic. Ce, ei vorbesc cu noi? Suntem cantitate neglijabilă, normal! Îți vine factura și plătești. Am grădină, e adevărat, am solar, muncesc și îmi pun la congelator legumele toată vara. Acum ce să fac? Să renunț, să scot congelatorul? Să scoată ei cu vaccinurile care nu mai sunt bune! Să facă economie din aceste lucruri, să facă economie din smecherii care au luat electricitatea ieftin şi au vândut-o scump. Vorbesc în numele oamenilor! Mesajul e că românii nu-și pot plăti facturile din salariu sau din pensii. Este exclus!(...) E adevărat că am o pensie rușinoasă. Așa ne-au răsplătit pentru faptul că am fost soldățeii în serviciul comandant? Am 2.350 de lei pensie de la teatru. (…)”, a declarat actrița.

FOTO: Facebook Tora Vasilescu