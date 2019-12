Trăiește în continuare visul american! Cum a cucerit din nou Micuța Picasso America și ce viață de vis are în SUA

La 8 ani, Alexandra Nechita cucerea arta mondială și era numită micuta Picasso. Era atât de mică încât nu auzise de Picasso, dar lumea întreagă știa de ea.

Absolventă a Facultăţii de Arte din Los Angeles, Alexandra Nechita este acum un artist care expune în muzee din toată lumea.Lucrările ei se regăsesc şi în colecţii particulare deţinute de celebrităţi precum David Letterman, Whoopi Goldberg sau Calvin Klein. Cea mai scumpă pictură s-a vândut cu 400 de mii de dolari.



În plus, Alexandra este mamică, s-a căsătorit și își creste fetița într-o familie in care se vorbeste și limba română. Contul ei de Instagram arată că are o viață de familie împlinită, așa cum se vede și în pozele care prezintă pregătirile de sărbători!

Ca dovadă că nu a uitat de România, stă o altă postare de 1 decembrie.

Ca adult, Alexandra își reconfirmă în permanență valoarea. O realizare foarte recentă este expunerea permanentă a unei sculpturi din bronz, de peste doi metri, în faţa Primăriei din Beverly Hills, oraşul vedetelor. Lucrarea exprimă dragostea care ne umple viaţa sub diferite forme.