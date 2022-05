Tudor Bratu părăsește formatul SuperSPEED de la PRO TV

După mai mulți ani în care le-a adus pasionaților din domeniul auto cele mai importante știri și sfaturi utile, Tudor Bratu a anunțat că părăsește formatul SuperSPEED de la PRO TV.

SuperSPEED cu Giurgea și Bratu rămâne fără Bratu, iar Giurgea a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

“Luni, 23 mai, o zi care va rămâne în istorie. Nu doar pentru că au trecut două zile de la ziua mea (mulțumesc pentru miile, poate chiar sutele de mesaje), ci pentru că mai sunt doar 5 zile până pe 28 mai, când emisiunea ajunge la final de sezon. La fel cum ajunge și colaborarea mea cu Tudor.

Ca orice cuplu modern, am ajuns și noi în punctul în care vom mai vedea alți oameni și sper doar ca fiecare dintre noi să aibă norocul să mai trăiască momente atât de mișto cum am trăit împreună. Bratu, pentru mine nu ești doar jumătatea cu geacă neagră din „Giurca și Bratu”, we are family. Îți mulțumesc pentru tot și nu pot decât să mă bucur pentru ceea ce va veni.

Cât despre restul echipei, știți că I don’t like to get emotional în public, dar I have nothing but love pentru fiecare dintre voi, plus foarte multă muncă peste vară pentru sezonul de toamnă „SuperSpeed la Pro TV”. Iar pentru cei care ne urmăriți și ne ascultați, infinite love”, este mesajul scris de prezentator.

Din toamnă, SuperSPEED revine la PRO TV cu un sezon.