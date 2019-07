Tudor Chirilă a oprit spectacolul din cauza unei fane: ”Nu puteam vorbi în același timp cu remarcile ei de popcorn”

Tudor Chirilă a mărturisit recent că a fost nevoit să întrerupă spectacolul în care juca, deranjat de un grup de spectatoare, care nu au respectat cele mai elementare reguli ale teatrului.

”Aseară la spectacol am avut din nou o domnișoară extraordinară în public. Bine, era un grup de trei, dar una a strălucit. Prima dată vorbea în același timp cu mine, la mai puțin de un metru distanță. Am fost nevoit să întrerup spectacolul pentru că pur și simplu nu puteam vorbi în același timp cu remarcile ei de popcorn. I-am explicat în șoaptă că aici e teatru, nu cinematograf, suntem vii, chiar muncim și ea ne deranjează. Avea un amestec de zâmbet tâmp și rușinat, n-aș putea să vă indic proporția între stări. Înainte de acest moment îi sunase telefonul, scurt. Asta deși la începutul spectacolului o domnișoară din echipa unteatru rugase spectatorii să-și închidă telefoanele. După ce am apostrofat-o șoptit, am reluat jocul”, scrie Tudor Chirilă pe pagina sa de Facebook.

”Emoția noastră și a publicului fusese deja puternic zdruncinată așa că revenirea la starea inițială era dificilă. Oricum, n-am fost lăsați s-o atingem căci domnișoarei, da, aceleiași, i-a sunat alarma de la telefon. De data asta a fost amendată de colega mea ( eu aș fi abandonat o cauză pierdută). O nuanță nouă a apărut în vocea pițișoarei (rezulatul împerecherii între domnișoară și pițipoancă): țâfna. Cu țâfnă deci, i-a explicat colegei mele că e o alarmă, ce-ar vrea să facă? Momentul m-a închis definitiv (restaurant) și am considerat-o o cauză pierdută”, a continuat Tudor Chirilă.

”Cu toate astea cred că asemenea exemplare, dacă sunt lăsate să zburde liber într-un spectacol de teatru, riscă să se substituie rolurilor noastre. Spectacolul nostru a fost depunctat de un spectator pe mystage.ro pentru că am făcut o asemenea întrerupere în trecut. A primit trei stele și explicația că nu trebuie făcută educație cu forța. Eu răspund că n-am forțat pe nimeni, dar dacă teatrul este casa mea, atunci tu trebuie să te conformezi regulilor casei mele”, a mai scris Tudor Chirilă, prezicând că în această seară va juca în ultimul spectacol din stagiune.

Foto: Facebook

