Tudor Chirilă, după ce a fost operat în Germania: Am început reeducarea vocală post operatorie

Tudor Chirilă este nerăbdător să se întoarcă pe scenă, după ce a fost operat de urgență luna trecută. Artistul de la VAMA a făcut primele declarații despre afecțiunea care l-a ținut departe de muzică și fani.

Tudor Chirilă a fost diagnosticat cu edem la una dintre corzile vocale, la finalul turneului național cu piesa de teatru Visul american . Actorul și solistul trupei VAMA a fost nevoit să-și anuleze aproape toate concertele programate în această vară pentru a se opera la Hamburg.

El a mărturisit pe rețelele sociale cum l-a marcat diagnosticul și cum decurge recuperarea.

„Am sperat că edemul va ceda la tratament, dar țeapă. Am ajuns într-un final la Hamburg la început de septembrie unde m-am operat și am început reeducarea vocală post operatorie. A fost greu de hotărât mai ales că tot vara asta a murit și doamna Duțescu, terapeutul vocal cu care am lucrat o viață de om. Așa că m-am trezit singur cu toate deciziile pe cap și cu niște filmări pe care trebuia să le termin”, a scris antrenorul de la Vocea României pe Facebook.

Când revine pe scenă Tudor Chirilă

Artistul a dezvăluit că urmează cu strictețe recomandările medicilor, fiindcă pe 18 noiembrie are programat primul concert VAMA după pauza cauzată de afecțiunea pe care o tratează acum .

Concertul va avea loc la Sala Polivalentă din București, iar fanii pot găsi bilete pe site-ul iabilet.ro.

„Să ne vedem cu bine și... să fie voce, vorba cuiva”, a mai transmis Tudor Chirilă.

Fotografii: VAMA Facebook

