Tudor Gheorghe, s-a drogat cu heroină în America: „Îngeri de argint zburau în jurul meu”

Cântărețul și compozitorul Tudor Gheorghe a recunoscut într-un interviu că în tinerețea lui a făcut un experiment social pe care nu l-ar mai repeta vreodată.

Artistul a dezvăluit că în 1984 s-a drogat cu heroină, asistat de doi medici, pentru a înțelege prin ce trece un dependent de substanțe periculoase.

Mai mult, această experiență avea darul de a-l ajuta în cazul în care ar fi primit să joace un rol de drogat.

„Eu sunt actor la bază și am zis dacă joc o dată rolul unui drogat? Că se poate întâmpla. Nu trebuie să știu cum e? Și am aflat cum e (...) Eram în Long Island, lângă New York. Ningea afară și ultima imagine pe care am văzut-o erau fulgii ăia mari de zăpadă ce cădeau pe la fereastră. Mi-au făcut injecția, am mai stat cu ei vreun sfert de oră și i-am rugat să mă filmeze... m-am manifestat ca atare. Am fost civilizat. Am pupat mâna lu Luiza, gazdei, m-am dus și m-am dezbrăcat în pielea goală și m-am culcat în cadă”, a spus artistul în interviul acordat lui Marius Tucă.

FOTO: Tudor Gheorghe Facebook

Tudor Gheorghe a dezvăluit că trăirile au fost mai intense ca niciodată, iar starea de fericire dată de drog – greu de descris.

„Eram fericit, dar dus, categoric. Mângâiam ceva, o harfă ceva, dar totul era argintiu. Îngeri de argint zburau în jurul meu, le făceam cu mâna”, a mai spus artistul, care și-a amintit și că a doua zi s-a simțit mai rău ca niciodată.

„Mi-au spus că trebuie să-mi mai facă o doză mai mică dacă vreau să-mi revin. Am zis că nu. Daţi-mi altă variantă şi mi-au zis să beau din sticla de whisky cât pot, aşa ca pe bere, ceea ce am făcut. Se făcuse ora 11 dimineaţa şi m-au ajutat din nou să urc scările alea. La ora 11 am adormit şi m-am trezit a doua zi la ora 11. Am dormit neîntors. Am băut numai apă minerală, nu mai simţeam nevoia de dulce, mi-am pipăit capul, era la locul lui, nu mă mai durea. Mi-e și groază când mă gândesc”, a mai spus Tudor Gheorghe.

Fotografii: Agerpres/Facebook

