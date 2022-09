Tudor Sișu neagă relația cu Bia Khalifa: „Are 20 de ani, e nebună! Eu am 45”

De-a lungul timpului s-a speculat că Bia Khalifa ar avea o relație sentimentală cu Tudor Sișu. Deși zvonul a fost accentuat de gesturile făcute de concurenta „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, rapperul neagă vehement această informație. Iată ce a dezvăluit despre blondină!

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, în spațiul public au vehiculat mai multe știri conform cărora Bia Khalifa ar avea o relație cu Tudor Sișu. Deși imaginile cu cei doi păreau să confirme zvonurile, iar gesturile creatoarei de conținut pentru adulți nu făceau altceva decât să aducă și mai multe dovezi idilei, rapperul neagă vehement o așa-zisă poveste de dragoste. Acesta a oferit un interviu în cadrul căruia a explicat ce se întâmplă, de fapt, între el și blondină.

Tudor Sișu a explicat faptul că Bia Khalifa apelează la astfel de gesturi vis-a-vis de el deoarece atrage atenția publicului larg, însă toată relația amoroasă este, de fapt, o minciună. Rapperul susține că există doar o prietenie între ei și că nu a avut „treabă” cu modelul OnlyFans.



„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu′ și face ea de nebună așa. Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a spus el pentru cancan.

Mai mult decât atât, făcând referire la replicile Biancăi, dar și la modul în care reacționează atunci când își dorește ceva, Tudor Sișu a susținut că modelul OnlyFans nu este neapărat un model pentru noua generație.



„Se poate, nu știu, o avea, îți dai seama, dar nu împărțășesc intimități d-astea. Ce să zic, în ziua de azi, nu vezi… Bine măcar că vrea să fie femeie, asta e important, știi. Acum, na… Ea nu e un model pentru tineri neapărat. Ea e o tipă care e impăcată cu ea, foarte dezinvoltă. Face agitație, se inflamează și îi place, că așa sunt copiii, și asta e singura chestie. N-avem nicio treabă, nu”, a adăugat el.

