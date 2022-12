Ultima imagine cu actrița Kirstie Alley în viață. Ce mesaj transmitea vedeta

Kirstie Alley a murit la 71 de ani după o luptă cu cancerul, pe care a ținut-o ascunsă. Copiii starului au fost cei care au dat vestea printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare. Ultima imagine cu actrița în viață este din luna septembrie a acestui an.

Citește și Abonează-te și urmărește finalul de sezon din CLANUL pe VOYO

Ultimele imagini publice ale actriței sunt de acum trei luni, când Alley apărea într-un video pe Instagram, când își promova profilul pe Cameo.

„Bună, sunt pe http://Cameo.com/kirstiealley, așa că dacă aveți nevoie de mesaje personalizate, contactați-mă”, a scris în dreptul unui video.

„Bună, sunt eu, Kirstie, și mulți dintre voi mi-ați cerut să vă salut și eu întotdeauna fac ceea ce îmi cereți”, a spus ea în fața camerei. „Dacă vrei ceva amuzant sau ceva sincer – voi încerca cu adevărat să fiu sincer – cum ar fi „Bună, te iubesc” sau „Crăciun fericit” ... orice ai nevoie, îți voi livra”, a menționat actrița.

Cameo este un serviciu care le permite fanilor să interacționeze cu vedetele. Contra unei sume de bani, poți primi din partea starului preferat un mesaj personalizat.

În ceea ce urma să fie ultimul ei videoclip de pe rețelele de socializare, nu părea să existe semne vizibile că ar fi grav bolnavă. Actrița însă pare mult mai slabă față de acum câțiva ani, când a fost fotografiată pe covorul roșu.



Pe lângă actorie, Kirstie Alley a acceptat să participe în mai multe emisiuni TV. În 2012, a participat la „Dancing With the Stars” (varianta americană a emisiunii „Dansez pentru tine”). În 2018, a participat la Celebrity Big BrotherUK, emisiune în care a dezvăluit că ”aproape a fugit” cu John Travolta, acum în vârstă de 68 de ani. „Cred că l-am sărutat pe Travolta. Aproape am fugit și m-am căsătorit cu John. Chiar l-am iubit, încă îl iubesc.”, mărturisea aceasta în cadrul emisiunii TV.

Pe cei doi actori i-a legat o prietenie strânsă. Ei au jucat împreună în comedia ”Look Who's Talking”, în 1989, iar apoi au urmat alte două filme, „Look Who's Talking Too”, în 1990 și „Look Who's Talking Now”, în 1993.

Anul acesta, cu 7 luni în urmă, apărea în show-ul „Masked Singer”, unde s-a ascuns sub masca Baby Mammoth.





Citește și: Una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie a pierdut lupta cu cancerul. Kirstie Alley a murit la 71 de ani

Vezi și: Share în bucate cu Miss Wellington - Omletă japoneză cu mix de salată verde