Ultimele cuvinte ale DJ-ului Avicii. Ce a scris artistul în jurnal înainte de a se sinucide

Avicii, pe numele real Tim Bergling, s-a sinucis la doar 29 de ani după ce ani de zile s-a luptat cu anxietatea, depresia și atacurile de panică.

Milioane de fani încă deplâng moartea prematură a artistului, iar familia suedezului a pus bazele unui fundații caritabile “The Tim Bergling Foundation”, care susține lupta împotriva depresiei.

La aproape patru ani de la moartea artistului, va fi lansată cartea “Tim - The Official Biography Of Avicii”, în care jurnalistul Mans Mosesson dezvăluie ultimele gânduri ale lui DJ Avicii.



Înainte de a muri, artistul a făcut mai multe însemnări într-un jurnal. Mosesson a obținut acordul părinților lui Tim Bergling și a primit de la aceștia și câteva pagini din jurnal.

DJ Avicii avea probleme de sănătate și ani de zile a fost dependent de alcool și substanțe interzise.

“Mi-a fost greu să accept că nu pot să mai beau, deși toți medicii mi-au spus clar să aștept cel puțin un an înainte de a bea o bere. Bineînțeles că nu i-am ascultat…i-am ascultat pe oamenii care mi-au spus că e OK dacă sunt atent. Am fost ignorant și naiv și turneul acela nesfârșit prin lume…”, a scris Tim în jurnal, în timp ce se afla internat.

“Acele zile în spital au fost zilele cu cele mai puține stări de anxietate și fără stres pe care mi le pot aminti din ultimii șase ani, acelea au fost adevăratele mele vacanțe, oricât de deprimant ar suna. A fost o ușurare extremă, având în vedere programul nebunesc pe care l-am avut până în acel moment”, a mai scris Avicii, potrivit New York Post.

În 2016, Avicii a anunţat că va lua o pauză mai lungă şi că se va concentra pe viaţa personală. Doi ani mai târziu, în 20 aprilie, artistul s-a sinucis într-o cameră de hotel din Muscat, capitala Omanului.

Cu o zi înainte de a-și pune capăt zilelor, artistul a scris un ultim mesaj în jurnalul său: “Eliberarea sufletului este ultimul atașament înainte de a o lua de la capăt”.

Biografia lui Tim Bergling va fi publicată în 18 ianuarie

