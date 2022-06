Ultimele cuvinte ale lui Patrick Swayze. Ce i-a spus actorul soției sale pe patul de moarte

Patrick Swayze și Lisa Niemi au trăit o poveste de dragoste mai ceva ca-n filme. Au fost căsătoriți timp de 34 de ani, până în 2009 când o boală necruțătoare l-a răpit pe actor de lângă iubirea vieții lui.

Starul din “Dirty Dancing” și “Fantoma mea iubită” a murit în septembrie 2009, la 57 de ani, în brațele soției sale. Actorul fusese diagnosticat cu cancer la pancreas, iar Lisa l-a sprijinit pe tot parcursul luptei sale cu boala.

Cuplul s-a cunoscut în 1970. La acea vreme, ea lua lecții de dans de la mama viitorului ei soț.

S-au căsătorit la 12 iunie 1975, pe când Lisa avea doar 19 ani. Actrița a povestit pentru Entertainment Tonight cum dansul i-a adus împreună. "Prima dată când eu și Buddy am dansat împreună a fost la o expoziție școlară. Am ieșit pe scenă. M-am uitat în ochii lui, a fost ca și cum totul a prins viață", a spus Lisa, care îl alinta Buddy pe actor.

În cartea “Worth Fighting For” din 2011, Lisa a vorbit despre suferința pe care cuplul a îndurat-o în timp ce el se lupta cu boala care avea să-l învingă în cele din urmă.

Fosta soție a lui Patrick Swayze a dezvăluit și care au fost ultimele cuvinte pe care actorul i le-a adresat înainte să moară.

Ea a spus că să-și vadă soțul murind a fost "cel mai rău lucru din lume prin care poți să treci", dar a mai spus că a fost "miraculos" faptul că actorul a trăit atât de mult, 22 de luni după diagnosticul de cancer.

"Îți petreci fiecare zi luptând pentru viața acelei persoane. Știu că el și-a petrecut fiecare zi luptând pentru a lui", a spus Lisa, potrivit Express.co.uk.

Iar când a venit momentul să-și ia rămas bun, ea a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte ale soțului ei: "Ultimele mele cuvinte către Patrick? "Te iubesc" și acestea au fost și ultimele lui cuvinte pentru mine".





"În liniștea dimineții de luni, 14 septembrie, m-am uitat la fața lui și am ascultat micile înghițituri de aer pe care le lua, nu am vrut să părăsesc camera. Mi-era teamă că dintr-o dată i-ar fi fost frică. M-am întins din nou lângă Buddy, l-am ținut de mână și i-am simțit din nou pulsul... era? ... era? Și apoi nu a mai respirat. (…) Când pierzi pe cineva, nu încetezi niciodată să îl iubești... simt că am o relație diferită cu el acum. Pur și simplu, nu mai este prezent fizic, înțelegi ce vreau să spun?", a scris Lisa Niemi.

