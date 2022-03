Un fost fotbalist rus nu mai vorbește cu fosta soție, din cauza războiului din Ucraina! Ce a pățit femeia

Oleg Salenko, un fost fotbalist rus, care în prezent are 52 de ani, a vorbit cu jurnaliștii ucraineni de la sport.ua despre situația în care se află Rusia și Ucraina.

Chiar dacă a avut doar opt selecții la națională, în perioada 1993-1994, Oleg Salenko este considerat unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-a avut vreodată Rusia, el fiind și cel mai bun marcator de la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994. Cu toate acestea, fotbalistul a evoluat un meci și pentru naționala Ucrainei (în anul 1992), dar și patru meciuri pentru URSS (între anii 1984 și 1991).

Acum, fostul fotbalist afirmă că nu mai vorbește cu fosta lui soție, din cauza războiului din Ucraina. Asta deoarece femeia crede în propaganda făcută de autoritățile din Rusia.

„Viața mea de familie este anormală. M-am născut și am trăit foarte mult timp în Rusia. Acolo am o familie: prima soție și un fiu. Deja am dat-o naiba pe prima mea soție: A fost zombificată și crede în propaganda de la Kremlin. Fiul celei de-a doua soții este acum în Italia. Le spun reporterilor străini: Trebuie să oprim toate astea, să punem presiune pe popor, pe govern, pentru că sancțiunile împotriva Rusiei sunt doar sancțiuni, în timp ce Ucraina are nevoie de arme grele”, a spus Oleg Salenko.

