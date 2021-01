Un milionar susține că tot conflictul dintre Ioana Năstase și Ilie Năstase a pornit de la o urare de Sfântul Ion 

Toată lumea s-a întrebat de la ce ar fi putut porni conflictul dintre Ilie Năstase și soția lui, mai ales că Ioana tocmai și-a sărbătorit onomastica.



Ioana a declarat pentru presă că a fost agresată de fostul tenismen, a mărturisit că totul a pornit de la o banalitate, dar nu a specificat concret ce anume s-a întâmplat. Pentru Antena Stars însă, milionarul Nick Rădoi a afirmat:

„De Sfântul Ion eu am sunat-o să-i fac o urare de ziua ei. Așa obișnuim să ne salutăm noi de când ne-am despărțit. Și eu cred că din cauza mea s-a ajuns la ceartă și violență între ei. Ilie are probleme cu trecutul Ioanei. Sunt convins că Năstase a început să vorbească de trecutul Ioanei. Trecutul nu are valoare. Ilie trebuie să înțeleagă că, la vârsta noastră, nu putem să ne găsim pe cineva care nu are un trecut”, a declarat Nick Rădoi.





Se pare că Ilie Năstase și Nick Rădoi au mai fost în conflict. Potrivit ziarului Click , milionarul român stabilit în America a comentat “numărul 1” la o poză în care Ioana apare alături de o mașină Lamborghini, iar replica lui Năstase ar fi fost…o înjurătură în limba engleză.

Din perspective lui Nick Rădoi, Ioana se va întoarce la soțul ei și îl va ierta, iar el va decide să nu îi mai facă urări pentru a nu le deranja căsnicia, spune el. Pentru PRO SPORT , Ioana a povestit ce i s-a întâmplat și a mărturisit că e extrem de afectată: "E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. (...)Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare”. Tot pentru PRO SPORT , Ilie Năstase a făcut primele declarații pe acest subiect: „Ce a apărut? Că mi-am bătut soția? Așa spune ea? Nu îmi aduc aminte. Nu a făcut plângere pentru că mă respectă? Dacă așa zice ea, întrebați-o pe ea mai bine…”

