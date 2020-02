Verdictul medicilor, după ce Daniela Crudu a fost bătută de iubit

Danilea Crudu a trecut prin momente de groază duminică dimineață, după ce a fost bătută de iubit.

Vedeta a sunat la poliție în jurul orei 05.30, ajungând apoi și la spital, pentru a i se face analizele. Din primele informații, se pare că iubitul Danielei Crudu, care este croat, a declarat în fața oamenilor legii că i-a dat doar o palmă vedetei, chiar dacă aceasta are multiple răni. Bărbatul a dezvăluit că, după ce și-a lovit iubita, aceasta s-a rănit în cădere de obiectele din casă.

După ce a ajuns pe mâna medicilor, despre Daniela Crudu s-a spus că are nasul spart, o entorsă la gleznă și un traumatism cranio-facial, însă Ana, sora vedetei a dat mai multe detalii, potrivit celor de la Viva: „La nivelul corpului nu a lovit-o. Doar la faţă. Are ochiul şi nasul umflate şi vinete, n-are fisură craniană, ci nazală. La corp nu are nimic”.

