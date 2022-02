Vestea pe care o așteptau fanii lor! Jo și Juno sunt din nou împreună

Deși s-au împăcat și s-au despărțit de nenumărate ori, Jo și Juno se iubesc în continuare, iar recent au sărbătorit patru ani de relație.

Deși nu s-au mai afișat împreună pe rețelele sociale și au dat de înțeles că s-au despărțit, iată că ultimele imagini de pe instagram demonstrează altceva. Se pare că Jo și Juno au decis să-și mai acorde încă o șansă și sunt din nou împreună.

Într-o vacanță de vis în Zanzibar, cei doi și-au sărbătorit relația: “02.02.2022 , o zi splendida. 4 ani. Te iubesc!”, a fost mesajul lui Juno.

Jo, despre motivele despărțirilor de Juno

În vara anului trecut, Jo povestea cu lacrimi în ochi despre relația cu Juno. "Iubirea trebuie să fie sinceră, pură și frumoasă și să fie liniște. Nu aplic chestia asta în viața mea. Eu și Juno nu mai suntem împreună deja de foarte mult timp, de pe 16 octombrie, anul trecut. Am avut o relație cu năbădăi. Noi ne-am iubit mult, dar cred că nu ne potriveam. Pentru vârsta pe care o aveam atunci era ok, acum mă gândesc la o familie. Am fost amândoi geloși. Nu-mi plăcea la Juno că era impulsiv, nu se putea controla", spunea aceasta în emisiunea La Măruță.

Sursă foto: Instagram