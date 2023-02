Vica Blochina a explicat cum se epila la Survivor România: „A fost greu pentru mine”

Vica Blochina a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România deoarece a reușit să aducă multe puncte pentru echipa Faimoșilor. Aceasta a părăsit show-ul de supraviețuire pe 1 februarie, atunci când nu a primit suficiente voturi din partea telespectatorilor.

Vica Blochina a fost un personaj aflat în atenția reflectoarelor la Survivor România atât datorită personalității sale, cât și din cauza alergiei pe care a dezvoltat-o în Jungla Dominicană. Vedetei i s-a umflat toată fața și abia după ce s-a întors în România a reușit să repare ceea ce soarele a afectat.

În cadrul unui interviu acordat publicației FANATIK, blondina a vorbit despre condițiile precare cu care s-a confruntat în Republica Dominicană. Aceasta a explicat faptul că au existat mai multe probleme în ceea ce privește igiena. Conform spuselor vedetei, concurenții nu primesc oglindă, șampon sau detergent, lucru care le îngreunează experiența Survivor România.

„Noi nu am avut oglindă la Survivor. Tu nu știi cum arăți. Îmi făceam un coc, nu aveam cu ce să perii părul. Toate fetele îmi ziceau că nu știu cum fac eu să arate bine mereu părul meu. Când am venit de la Survivor și am văzut imaginile, m-am speriat, sincer spun. Eu nu sunt chiar așa nasoală. Nu sunt vreo superbitate, dar atunci când m-am văzut în lumina aia, m-am speriat

Am fost foarte arsă de soare, am făcut o alergie puternică la față. Eram umflată, la față, sub ochi, cu buzele pline de bube. Eram mușcată de insecte, dar ăsta e Survivor. Eu sunt mândră de mine în fiecare ipostază. Nu am fost foarte fericită când m-am văzut, m-am speriat!”, a spus Vica pentru sursa citată.

În ceea ce privește epilarea, Vica a explicat că fiecare fată a primit o lamă de ras pentru a se asigura că părul de pe corp nu le provoacă probleme în concurs:

„Noi nu am primit produse de igienă. Am avut o lamă de ras, ni s-a dat după o săptămână. Nu am avut nici perie de păr, nimic. Lama trebuia s-o primim, că eram în costum de baie”.

Problemele fiziologice au reprezentat și ele o problemă serioasă la Survivor România. Vica susține că i-a fost greață să meargă la toaletă deoarece se gândea că și alți colegi au fost acolo.



