Vica Blochina, spectacol pe plajele din Mykonos. Cum a fost surprinsă vedeta

Fotografiile și filmuletele postate de Vica Blochina din vacanța în Mykonos par desprinse din scene din filmul Sex and The City :) Sau mai degreaba “Sex and ... the beach”, pentru că toată acțiunea se petrece la plajă.

Vica are parte de o vacanță de vis alături de prietenele ei pe una dintre cele mai frumoase insule ale Greciei.

Vedeta se află în Mykonos și își tine la curent fanii de pe Instagram cu ce se întâmplă acolo. Vica și-a etalat formele sexy la plajă, a dansat și s-a bronzat și totul afost repede încărcat pe rețelele de socializare :)

“Pentru cei care mă bârfesc: mulțumesc că mă faceți centrul vieții voastre”, este unul dintre mesajele postate de Vică.