Victor Dorobanțu, „Thing” din serialul „Wednesday”, a refuzat inițial rolul: „Haide, mă...”

Viața actorului român Victor Dorobanțu s-a schimbat radical după ce a primit rolul mâinii din serialul fenomen Wednesday, produs de Tim Burton. A refuzat inițial interpretare, fără să știe însă că i-ar putea aduce o nominalizare la Premiile Emmy.

Victor Dorobanțu a fost invitat la podcastul „La fileu”, realizat de Speak, acolo unde a vorbit despre rolul său în serialul lui Tim Burton, dar și cum a fost aproape de a rata șansa. A refuzat inițial castingul, iar acum este recunoscut la nivel internațional!

„Mi s-a spus că sunt chemat la un casting, dar foarte pe scurt. ‘Haide, mă, lasă-mă în pace!. Și am închis telefonul. M-a sunat de câteva ori femeia aia. Tim Burton a ținut neapărat un magician să joace Mâna”, a declarat Victor Dorobanțu.

Victor Dorobanțu: „M-am dus și am plâns la baie”

De profesie magician, Victor a povestit că a avut mari emoții în prima zi de filmare, motiv pentru care s-a și retras la un moment dat. A plâns de fericire și nu îi venea să creadă că interpretează un rol atât de important în celebrul serial.

„În prima zi de filmare erau seturile deja construite. În mare parte se evita să vezi seturile în timp ce se construiau. Prima dată când am intrat pe setul de filmare, am rămas blocat. Și eu m-am dus și am plâns la baie.Nu mai puteam, eram fericit”, a mai spus Victor.

Cel mai greu set pe care l-a filmat a fost acela când Thing se afla pe moarte, cadrul fiind unul extrem de mic. A încercat de multe ori să pară cât mai real totul, însă până la urmă au ales primul take, căci a avut o conexiune mai bună cu Jenna Ortega, celebra actriță care o interpretează pe Wednesday.

„Cel mai greu moment a fost ceva aia când pățește Thing ceva, când a fost la un pas de moarte. Scena aia a fost foarte grea. Era și locul foarte mic, eu trebuia să stau cumva după unchiul Fester, prin spatele lui. A fost foarte dificil… și să dai impresia aia că a murit, că a înviat. Am încercat de multe ori, dar a rămas chiar primul take, pentru că a fost o conexiune între mine și Jenna”, a mai spus actorul.

