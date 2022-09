Victor Slav, absent la ziua fiicei sale, deși Bianca Drăgușanu l-a invitat 

Bianca Drăgușanu este o femeie împlinită, care se bucură zilnic de iubirea fiicei sale, Sofia. Ieri, vedeta i-a sărbătorit ziua de naștere micuței cu o petrecere fastuoasă, plină de păpuși Barbie și surprize. Din păcate însă, Victor Slav, tatăl sărbătoritei, nu a fost prezent la eveniment. Iată de ce!

Bianca Drăgușanu i-a organizat prințesei sale o petrecere absolut splendidă, la care a purtat o rochie de zână, ce a atras atenția tuturor invitaților. Sofia s-a distrat de minune de ziua ei de naștere, însă a existat și un impediment: lipsa tatălui ei. Vedeta noastră s-a prezentat la eveniment alături de Gabi Bădălău, care pare că i-a ținut locul lui Victor Slav.

Bianca a oferit un interviu pentru jurnaliștii SpyNews, unde a declarat că fostul prezentator al rubricii meteo nu și-a făcut apariția la ziua de naștere a fiicei sale deoarece îi organizează o a doua petrecere micuței. Mai mult decât atât, deși diva l-a invitat, se poate ca Victor Slav să fie alături de mama lui, care are câteva probleme de sănătate.

”Și el i-a organizat o petrecere azi și probabil ieri s-a ocupat cu organizarea petrecerii. A fost invitat, doar că știu că mama lui are niște probleme de sănătate... nu vreau să justific faptul că n-a fost ieri. Noi discutăm, suntem în regulă, e ok, nu e ca și cum s-a întâmplat ceva anormal. Și anul trecut noi am fost la Paris, eu cu fiica mea, sora și nepotul meu, am făcut acolo o mare petrecere, am fost la Disneyland, apoi ea a mai avut o petrecere organizată de mama mea, acasă, după care Victor a luat-o și a mai avut și o altă petrecere. Ea are ziua de naștere ca-n povești, trei zile și trei nopți”, a declarat Bianca pentru sursa citată.





Gabi Bădălău, prezent la ziua fiicei Biancăi Drăgușanu

Dacă Victor Slav nu și-a făcut apariția la petrecerea organizată de Bianca Drăgușanu pentru fiica lor, Gabi Bădălău a fost nelipsit. Acesta se înțelege foarte bine atât cu diva, cât și cu copilul ei, motiv pentru care a participat la marele eveniment dedicat aniversării vârstei de 6 ani a Sofiei.

”Da, a fost și Gabi. Atâta timp cât avem o relație e normal.. Sofia se înțelege cu el foarte bine, oricum ieri Sofia a ignorat pe toată lumea, adulții au fost ignorați, ea a fost cu copiii, pe tobogane, vată pe băț, magicieni, dulciuri, n-a interesat-o restul. Sofia și Gabi chiar sunt prieteni, se înțeleg bine, vorbesc des la telefon. Copilul meu e un copil care are o gândire foarte curată și corectă”, a declarat ea.

