VIDEO | Alexandra Stan, adevărul despre înțelegerea cu OnlyFans: „Am văzut că apar și pe PornHub”

Nu doar o dată, în mediul online au apărut atât poze, cât și filmulețe cu Alexandra Stan în care apare topless sau nud, lucru care nu a deranjat-o prea tare pe celebra cântăreață.

În trecut, chiar artista afirma că ea face topless aproape de fiecare dată când merge la plajă, iar paparazzi au fost pe urmele ei și chiar au reușit să o fotografieze fără sutien în timp ce se bronza.

Zilele trecute, invitată în podcastul lui Gojira, Alexandra Stan a vorbit despre imaginile interzise cu ea, afirmând totodată că s-a gândit să se apuce de videochat sau chiar să își facă un cont pe OnlyFans.

„Am ajuns și am vorbit cu OnlyFans UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă 100%. Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan». Am văzut şi că apar pe Pornhub. E un clip împărţit în mai multe. Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa. Am momente când mă îmbrac aşa... dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa porno”, a spus Alexandra Stan.

