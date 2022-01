VIDEO Anamaria Prodan, dezvăluiri despre cum și-a ales prietenii. Ce a învățat-o mama ei, Ionela Prodan

Anamaria Prodan îi datorează mamei sale mare parte din succesul de azi. Impresara de fotbal a dezvăluit, în cadrul podcastului „La Mijloc” al lui Codin Maticiuc, una dintre cele mai prețioase lecții predate de regretata Ionela Prodan.

Anamaria Prodan a fost invitata lui Codin Maticiuc și a lui Anghel Damian în episodul 4 al podcastului La Mijloc. Impresara a vorbit despre începuturile ei în lumea fotbalului, despre prietenii și anturajele pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului.

Impresara a dezvăluit că a copilărit cu persoane controversate sau cu oameni de prim rang din conducerea statului. Printre ei se aflau frații Cămătaru, Fane Spoitoru, Capone, Piți Diamandescu, nepoatele Mihaelei Ceaușescu, Călin Andrei, „băiatul lui Ștefan Andrei, fostul ministru” [ministrul de externe al României în perioada 1978-1985 – n.red.].

Deși a avut mereu și prieteni săraci, și din păturile sociale sus-puse, Anamaria Prodan a știut dintotdeauna că trebuie să stea mai mult în preajma celor bogați și influenți.

„Toți prietenii mei din copilărie au fost foarte săraci, prieteni care au rămas lângă mine totdeauna. Ăia sunt singurii care n-au trădat. Restul, care au venit pe lângă mine, au venit pentru nume, influență, bani, putere. Atât. Dar am știut de mică. Mama m-a învățat așa: nu există prieteni decât dacă sunt de același nivel cu tine sau mai mari. Știi de ce? Pentru că n-au ce să-ți ceară. Când unul este sub tine, întotdeauna o să fie: mamă, uite ce are asta!”, a spus Anamaria Prodan, care și-a construit o carieră de excepție, într-o lume a bărbaților, aplicând un principiu de viață simplu:

„Eu am învățat, și nu mi-e rușine să spun asta, să mă folosesc de oameni, și alții s-au folosit de mine, să-mi văd de drumul meu și toată lumea este mulțumită”, a mai spus impresara. Vezi episodul integral mai jos!







