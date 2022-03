VIDEO Arnold Schwarzenegger, mesaj emoționant pentru soldații lui Vladimir Putin: „Trebuie să știți adevărul”

Starul de cinema Arnold Schwarzenegger a reacționat pe Twitter la ororile care se petrec în Ucraina, postând un mesaj video adresat poporului rus și soldaților lui Putin. Fostul guvernator al statului California s-a adresat direct celor care au fost amăgiți de propriii conducători.

Arnold Schwarzenegger a luat poziție publică împotiva războiului din Ucraina, adresând un mesaj video de peste 9 minute celor care încă nu s-au convins în legătură cu motivul invadării statului vecin.

Starul de 74 de ani le-a spus rușilor că puterea și căldura lor l-au inspirat mereu, de aceea se simte dator să le spună adevărul despre ceea ce se întâmplă în Ucraina.

Actorul le-a amintit că mii de soldați de-ai lor au murit în Ucraina, după ce au fost prinși la mijloc într-un conflict cu scop diferit: rezistența ucrainenilor, care luptă pentru apărarea țării, și dorința de expansiune teritorială a conducerii de la Kremlin.

Arnold Schwarzenegger le-a transmis militarilor ruși că au fost păcăliți de conducătorii lor.

„Guvernul rus nu și-a mințit doar cetățenii, ci și soldații. Unora li s-a spus că vor merge să lupte împotriva naziștilor. Unora li s-a spus că ucrainenii îi vor primi ca pe niște eroi. Unora li s-a spus că vor merge doar la niște exerciții. Nici măcar nu știau că merg la război. Și unora li s-a spus că sunt acolo ca să protejeze etnicii ruși din Ucraina. Nimic nu este adevărat. Adevărul este că soldații ruși au întâmpinat o rezistență acerbă din partea ucrainenilor care vor să-și protejeze familiile și țara”, a spus celebrul actor.

Starul de la Hollywood a dezvăluit că a iubit dintotdeauna poporul rus și că îl leagă o prietenie de o viață cu unul dintre cei mai respectați sportivi din Rusia: Yuri Petrovich Vlasov.

În 1961, halterofilul a devenit eroul lui după ce a câștigat Campionatul Mondial găzduit de Viena. Arnie avea 14 ani și s-a aflat în public. După concurs a avut șansa de a-l cunoaște, în culise, și să-i strângă mâna.

„Am ajuns acasă și i-am pus fotografia deasupra patului, ca să mă inspire când voi începe și eu să ridic greutăți. Tata mi-a spus să dau jos poza și să-mi găsesc un erou german sau austriac. Lui nu-i plăceau rușii, din cauza experinței din cel de-la Doilea Război Mondial. El a fost rănit la Leningrad, unde armata nazistă din care făcea parte a distrus marele oraș și pe bravii săi locuitori. Dar nu am dat poza jos, nu. Pentru că nu-mi păsa ce drapel purta Yuri”, a mai spus Arnold.

Actorul a dezvăluit că l-a reîntâlnit pe Yuri, mulți ani mai târziu, în timpul filmărilor pentru Red Heat, singurul film american de la acea dată care a primit aprobare de filmare în Piața Roșie din Moscova.



Arnold Schwarzenegger, în filmul Red Heat. FOTO: Prodimediaimages.ro

Arnold Schwarzenegger a atras atenția că Rusia a devenit izolată din cauza agresiunii asupra Ucrainei.

„De asemenea, nu vi s-a spus nimic despre consecințele acestui război asupra Rusiei. Distrugerile provocate de bombele rusești asupra civililor nevinovați au scandalizat atât de mult lumea, încât cele mai severe sancțiuni economice luate vreodată au fost impuse țării voastre. Asupra acelora care nu merită, din ambele tabere, care vor suferi (...)

Acesta nu este un război pentru protejarea Rusiei, pentru care bunicii și străbunicii voștri au luptat. Acesta este un război ilegal”, a mai spus Arnie, care îl consideră pe Vladimir Putin un conducător iresponsabil care își sacrifică propriul popor pentru niște ambiții lipsite de sens.

Vezi mesajul complet mai jos!

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV