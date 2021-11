VIDEO Codin Maticiuc a dezvăluit cum l-a cunoscut pe Nuțu Cămătaru: „Am zis că trebuie să fac ceva cu el”

În urmă cu doar câteva zile, Codin Maticiuc a lansat cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, eveniment la care au participat mai mulți reprezentanți ai presei.

În carte, Codin Maticiuc descrie viața lui Nuțu Cămătaru, dar și acesta din urmă dezvăluie lucruri inedited din trecutul său. Iar în cadrul evenimentului de lansare a cărții, cei doi au spus și cum au ajuns să colaboreze.

„Am realizat că este un subiect prin 2014, când, aflându-mă la Miami, într-o dimineață de duminică, am primit pe sub ușă ziarul local. Iar pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Atunci mi-am zis că dacă Nuțu Cămătaru e pe prima pagină la Miami, trebuie să fac neapărat ceva cu el. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. Cinci ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri, până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă, unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, la Penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru Inamicul Public Numărul 1. Cinci ani de când am intrat în lumea lui, în care i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. Acum nu știu exact dacă am devenit membru al familiei sau doar al clanului Cămătaru, fiindcă tot la o nuntă, când să facem o fotografie, am primit și această precizare clară din partea cuiva apropiat lui Nuțu Cămătaru! Dar am fost aproape de istoria sa din ultimii ani”, a spus Codin Maticiuc.