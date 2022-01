VIDEO Lucian Viziru, internat în spital. Ce probleme de sănătate are actorul

După 7 ani petrecuți în Germania, Lucian Viziru s-a întors în România și spune că ar putea fi definitiv. Fostul actor de televiziune a ajuns în spital și și-a petrecut Revelionul într-un salon de la „Floreasca”.

Citește și Mihaela Galani a murit la doar 33 de ani! Era patroana unui brand de încălțăminte din Constanța

Panică pentru Lucian Viziru , înainte de intrarea în noul an. Fostul actor, actualmente antrenor de tenis, a ajuns la Spitalul Floreasca după ce i s-a făcut rău la finalul anului trecut.

„Am avut dureri mari în capul pieptului și durerea se ducea undeva în jos, pe brațul stâng. Primele analize au ieșit negative (…) Am avut, fie atacuri de panică, mă gândeam că, gata, am făcut infarct și mor. Palpitații am avut ca la balamuc”, spune Lucian Viziru într-un video postat pe YouTube.

Medicii i-au spus că e suspect de infarct, însă investigațiile au arătat că nu e vorba de așa ceva. Totuși, Viziru a rămas sub supravegherea medicilor, care l-au plasat într-un salon cu un singur pat.

„În Spitalul Floreasca m-au tratat foarte frumos și le mulțumesc, pe calea aceasta, tuturor celor care s-au ocupat de mine, dar vreau și eu acasă, fraților!”, a spus Viziru, care și-a petrecut Revelionul la terapie intensivă.

Citește și: Lucian Viziru, despre viața sa în Germania: Am învățat lucruri pe care nu le-aș fi făcut niciodată în România

Fostul actor a luat contact cu realitățile din spitalele românești atunci când a primit mâncarea destinată bolnavilor.

„Am primit astăzi o supă, fără sare, fără piper și astăzi la prânz am primit pilaf. N-arată el rău, așa, dar, cu siguranță, nu are sare. O jumătate de pulpă de pui…”, a mai spus Viziru. Vezi video AICI!

Lucian Viziru s-a întors în România, după 7 ani petrecuți în Germania cu familia sa. Fostul actor de televiziune a dezvăluit cum a fost reîntâlnirea cu țara natală.

„La început, mi-era frică de România. Dar acum lucrurile sunt un pic altfel. Sincer să fiu, de când am venit, m-am convins de faptul că, în Bucureşti, în România, lucrurile s-au schimbat în bine. O să râdeţi, dar mie îmi place ceea ce am găsit aici.”

Fotografii: Lucian Viziru

Vezi și VIDEO: