VIDEO Smiley, 10 întrebări pentru iubita lui, Gina Pistol: „Cum te-ai îndrăgostit de mine?”

Smiley și Gina Pistol au dus relația lor la un alt nivel. Da, au făcut un copil împreună, dar recent s-au aflat față în față pentru primul interviu „pe bune”. Smiley a fost gazda, Gina – invitata. Ce lucruri inedite am aflat despre ei.

Smiley a chemat-o pe iubita lui în emisiunea pe care artistul o realizează pe YouTube – 8, 8 și ceva, FIX – pentru a vorbi despre dragoste și suflete pereche. Juratul emisiunii SuperStar România i-a adresat Ginei câteva întrebări, ajutat și de fanii emisiunii care au fost încurajați să trimită mesaje.

„Avem 600 de comentarii. Mamă, nu pot să pun atâtea întrebări", a spus Smiley în debutul emisiunii.

De ce ai evitat toate interviurile, toate aparițiile? Ai fost ocupată în ultimul timp?

„Am fost ocupată puțin, cam 24 de ore din 24. Știi și tu foarte bine că suntem la început și ne este dificil. Mai mult mie, că eu sunt mai mult acasă, eu petrec mult timp cu fiica acasă și iată-mă, am ieșit și eu în lume”, a răspuns Gina, recunoscând că i se pare ciudat să fie intervievată de Smiley.

Gina a remarcat că Smiley e emoționat, mai emoționat decât l-a văzut vreodată.

Așa te-ai îndrăgostit tu de mine, emoționat?

„Măi, știi când m-am îndrăgostit de tine? Pot să zic? Te-am văzut altfel. Tu pentru mine erai Smiley, și atât. Un băiat simpatic, îmi plăcea muzica ta. Și țin minte că, în urmă cu câțiva ani, eram la un eveniment și urma să cânți tu. Eu eram singură și cred că și tu erai singur atunci, pentru că eu nu observ bărbații care sunt într-o relație. Pentru mine nu există.

Erai pe scenă și cântai Love is for free. Mă uitam așa la tine și ziceam: mă, e drăguț băiatul ăsta. Și pe urmă te tot vedeam, că știi că veneam la Voce, în public.”

Cât de greu e noul statut (de mamă), raporat la cât de greu te așteptai să fie?

„Nu vreau să panichez pe nimeni. Ideea este că tu îți formezi o idee despre ce înseamnă a fi mamă, și ai impresia că ești pregătită. Tot ce citești în cele 9 luni de sarcină, tot ce ți se spune și la spital, după ce naști, când pășești în casă, când intri pe ușă, ți se șterg toate din cap. E mult mai ușor să fii tată, decât să fii mamă”.

Cum te-ai simțit când ai aflat că ești însărcinată?

„Pe atunci aveam filmări și obișnuiam să ajung acasă pe la 1-2 dimineața. Nu mă simțeam bine, am crezut că din cauza programului sunt obosită, irascibilă. Făcusem dimineața un test și am crezut că n-am făcut ceva bine. Eram cu testul pozitiv în mână și tot nu-mi venea să cred. Am ajuns acasă, i-am arătat lui Andrei și ne uitam amândoi la test, râdeam și plângeam. Nu-mi venea să cred, îmi era frică să mă bucur”.

Cu cine seamănă Josephine?

„Sunt momente când seamănă cu Andrei și sunt momente când seamănă cu mine. Mai ales când stă așa (foto). E o fetiță foarte simpatică, cred că o să fie foarte haioasă”.

Care e cel mai romantic gest pe care l-a făcut Smiley?

„M-a marcat pe viață. De ziua mea, aveam filmări și trebuia să-mi spăl părul... și în living mă aștepta un cvartet de coarde, ce mai... am plâns. În toate filmările mele sunt cu lacrimi în ochi. Eu, ieșind din baie, am auzit că începuse muzica. Dar era prea clar sunetul ca să fie la televizor, că noi dimineața avem ritualul nostru. Ne punem pe YouTube un playlist și stăm, ne bem cafeaua... dar era sunetul prea clar. Nici prin cap nu-mi dădea că o să găsesc un cvartet de coarde în living”, a spus Gina.

Despre ce a fost prima ceartă și cine a avut dreptate?

„Normal că femeia a avut dreptate! Noi, la începutul relației, încă învățam lecția răbdării. Bă, da mi le dădea Universul peste ceafă, nici nu înțelegeam ce mi se întâmplă. Nu locuiam împreună... Îmi spune Andrei: Pe la 8 termin la studio, 8 seara. Mamă, miroseam frumos, îmbrăcată mișto... se face 8 fără 5, se face 9.00. Zic: nu-i scriu acum, să nu fiu insistentă. 9:30 – Ce faci, cum merge? Acum, mai am o strofă, o să iasă ceva mișto.

Îi vedeam încântarea, entuziasmul și zic să nu-i stric... 1:00 noaptea. Eu tot așa, îmbrăcată, mai retușam un pic machiajul. Ne mai vedem sau nu? Mai durează puțin. Știi ce? Caută-mă că o să-ți răspund eu! Asta a fost prima ceartă”, a mai spus Gina.

