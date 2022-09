Video viral cu bodyguarzii Regelui Charles III, care par a avea mâini false

Regele Charles III beneficiază de securitate sporită de când a fost numit succesor al Reginei Elisabeta a II-a, însă asta e prea de tot. Un clip cu noul monarh s-a viralizat pe rețelele sociale fiindcă internauții sunt siguri că regele e apărat de bodyguarzi cu mâini false.

Un clip distribuit masiv pe TikTok a devenit controverat în mediul online, după ce oamenii care l-au văzut au sugerat că bodyguarzii Regelui Charles III au mâini false. Imaginile în cauză au fost surprinse săptămâna trecută, în timpul unei plimbări pe care suveranul a făcut-o la ieșirea din castelul Cardiff din Țara Galilor.

În clip, unul dintre oamenii însărcinați cu securitatea monarhului are o poziție ciudată a palmelor, lucru care i-a determinat pe internauți să susțină că bărbatul are mâini false. Tot ei spun că mâinile reale sunt sub sacou, pregătite să scoată rapid armele din dotare, pentru a îndepărta un pericol imediat.

Vezi VIDEO mai jos!

Clipul a strâns milioane de vizualizări și mii de comentarii, iar concluzia este cam aceeași: bodyguardul are mâini false, probabil proteze din plastic.

„Pentru că este un paznic înarmat, mâna lui adevărată este sub sacou ținând pistolul, acesta nu este nou sau secret”, a comentat un internaut.

„Dacă este vorba de un braț fals, este ridicol. Echipa lui CP (Close Protection - n.red.) ar trebui să poarte deschis și să fie cu adevărat pregătită să reacționeze”, a scris altcineva.

Un alt filmuleț, realizat în fața Palatului Buckingham, în care apar un polițist și un bărbat în costum (probabil de la serviciile secrete), susține aceeași teorie.

Însă, un expert britanic în securitate, intervievat de Metro.co.uk, este de altă părere.

„Cu siguranță nu sunt mâini false. Pot înțelege de ce unii oameni ar fi crezut că sunt din cauza a ceea ce pare a fi o prindere incredibil de strânsă, dar cu siguranță nu sunt”, a spus Will Geddes pentru sursa citată.

Fotografii: Getty Images

