Viorel Lis nu mai poate merge de unul singur: „Să vă rugați pentru el!”

Viorel Lis se confruntă cu probleme grave de sănătate! Soția lui a făcut anunțul trist despre fostul primar al Bucureștiului, cerându-le urmăritorilor ei să se roage pentru vindecare.

Viorel și Oana Lis formează un cuplu extrem de puternic, trecând prin foarte multe momente grele împreună. Recent, blondina a anunțat pe rețelele de socializare că fostul primar al Capitalei se simte foarte rău, fiind internat de urgență. Mai mult decât atât, se pare că Viorel nu mai poate merge de unul singur, iar partenera lui de viață speră la un miracol.

Oana Lis a explicat faptul că starea de sănătate a soțului ei se diminuează pe zi ce trece. Acesta este internat de aproape o săptămână în spital deoarece în ultima vreme s-a simțit din ce în ce mai rău. Partenera de viață a fostului edil le-a cerut urmăritorilor ei să se roage pentru vindecare. Deși se află la vârsta de 78 de ani, iar problemele lui de sănătate s-au agravat, Oana continuă să spere la un miracol pentru soțul ei.

‘’Viața nu e lapte și miere... decât in social media, în filme și in poveștile Disney!!!...In realitate lucrurile ni-i se întâmpla și cu bune și cu mai putin bune...asa că voiam să vă zic că de luni sunt internată intr-un spital de recuperare cu Viorel ca i s-a degradat foarte mult starea intr-o săptămână...nu mai poate merge singur deloc și dacă e vreo sansa ca să se recupereze si sa nu cada la pat, trebuia să fac asta pentru el si bineînțeles am si eu durerile mele de tratat.....Voiam să vă rog să vă rugați ptr el și să-i transmiteți un gând bun pentru ca eu cred in energii si daca sunteti aici pe pagina mea...aveti energie bună in suflet...si cu ajutorul medicilor si asistenților de recuperare de aici, cu ce pot eu să fac si cu susținerea voastră energetică care a mai funcționat...eu sper într-o ameliorare pentru ca calitatea vietii contează la orice vârstă. Doamne ajută!’’, a declarat ea pe rețelele de socializare.

Sursă foto: Oana Lis/Facebook

