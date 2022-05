Viorica Vodă, dezamăgită de reacțiile colegilor după dezvăluirile de la Premiile Gopo

Viorica Vodă a deschis o cutie a Pandorei odată cu dezvăluirile de la Premiile Gopo. Actrița de 45 de ani este indignată din cauza reacțiilor negative pe care le-a primit după ce a mărturisit că a fost hărțuită sexual de superiorii ei din teatru și film.

Seara de 3 mai 2022 a fost una a confesiunilor dureroase pentru Viorica Vodă, care a dezvăluit pe scena Premiilor Gopo că a fost hărțuită sexual de oameni din lumea teatrului și filmului.

Se întâmpla în perioada în care a jucat în Filantropica, filmul lui Nae Caranfil.

Actrița a dezvăluit că nu a mai putut sta la gală și a plecat acasă, deranjată de mesajele pe care le-a primit după discursul de pe scenă.

„N-am mai putut sta în sală, am plecat acasă și am plâns cu sughițuri. M-am potolit și m-am întrebat dacă sunt destul de tare să pot merge între cei care, fățiș sau în gând, mă blamau. M-am schimbat și am mers la cocktailul de după ceremonia de premiere”, a spus Viorica Vodă într-un interviu acorda publicației Europa Liberă România.

Viorica Vodă, asaltată de mesaje după Premiile Gopo

Actrița a dezvăluit că a primit nenumărate mesaje de susținere de la colegele de breaslă, care au rezonat cu discursul ei. Însă, ea nu a scăpat de ironii și de reacții sarcastice.

„N-am avut așteptări de la breaslă, totuși mi-a fost greu în seara aia. Am fost întâmpinată cu sarcasm, cu ironii, cu ipocrizie. Un coleg a trecut pe lângă mine și mi-a șoptit Da, măi, și cine te-a mai violat?”, a spus actrița, susținând că e deranjată de faptul că nu există solidaritate de breaslă.

Una dintre cele mai nepotrivite reacții îi aparține lui Mircea Diaconu, alături de care a jucat în Filantropica. Actorul a considerat dezvăluirile Vioricăi Vodă „lucruri de culise", care nu sunt de pus „pe masa publică".

Fotografii: Premiile Gopo/YouTube

