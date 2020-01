Viviana Sposub nu renunță la decolteu nici pe pârtie. Cum a apărut la schi

Iarna aceasta Viviana Sposub a luat primele lecții de schi, chiar în direct la televizor, în emisiunea Vorbește lumea. Prezentatoarea tv nu a renunțat la look-ul ei sexy nici măcar pe pârtie.

Viviana Sposub s-a “împrietenit” cu schiurile la 22 de ani. Vedeta a făcut furori la “Vorbește lumea” la primele sale lecții de schiat. Cunoscută pentru look-ul său sexy, Viviana nu a renunțat la celebrul ei decolteu nici măcar pe pârtie. Cu asemena “priveliște”, probabil și instructorilor le-a fost greu să se concentreze la lecție :)

Viviana Sposub este perfect conștientă de atuurile sale fizice și mizează pe ele ori de câte ori are ocazia.

“Deși multă lume apreciază bustul generos cu care am fost înzestrată, consider că de departe cel mai mare atu fizic al meu este zâmbetul.De mult ori, o fată frumoasă este etichetată de oameni că fiind frumoasă și atât. Și de-a lungul timpului mi-a fost dat să mă confrunt cu situații în care oamenii s-au oprit cu ochii doar în decolteul meu, fără să mai ajungă și la suflet. Tocmai de aceea mi-aș dori că aceste prejudecăți să dispară și oamenii să înțeleagă că pe lângă aspectul meu, dau dovadă de o bună creștere, un bagaj destul de mare de cunoștințe și de un suflet sensibil”, spunea Viviana într-un interviu pentru protv.ro

Pentru cei care se întreabă daca formele sale generoase sunt naturale sau nu, Viviana a oferit răspunsul: “Eu, până în prezent, nu am recurs la nicio modalitate de a-mi schimba fizicul. Chit că am anumite complexe, la fel cum fiecare persoană are, încerc zi de zi să mă accept așa cum sunt. Cred că aș apela la operațiile estetice doar în cazuri în care ar fi absolut vitale pentru stima mea de sine”, a spus Viviana.