Vladimir Drăghia dezvăluie secretul unei vieți lipsite de griji: Îngrijorarea nu te ajută la nimic

Vladimir Drăghia recunoaște că nu s-a gândit niciodată la viitorul său, dar lucrurile s-au așezat cumva favorabil pentru el. Actorul din serialul „Clanul” de la PRO TV mărturisește într-un interviu cum a reușit să ia tot ce e mai bun din viață, fără încruntare și stres.

Citește și Bruce Willis, surprins la o bere cu prietenii

Dacă vă îndoiați cumva, să știți că există oameni care, în copilărie, nu visează să ajungă cineva. Vladimir Drăghia este unul dintre ei. Actorul din Clanul a dezvăluit că mereu s-a concentrat pe ceea ce i-a oferit prezentul și nu a visat la ceva măreț.

„În copilărie nu mi-am dorit să fiu nimic și nu am ajuns (râde). Adică nu am visat să fiu nimic. Serios vorbind, chiar nu m-am gândit niciodată la viitor și nici acum nu mă gândesc, când deja viitorul devine din ce în ce mai mic”, a spus actorul pentru EGO.ro.

Totuși, înainte să fie actor, Vladimir Drăghia a făcut performanță în sport, fiind multiplu campion național la înot și medaliat cu aur. Și atunci, și acum, s-a rezumat la a trăi clipa, mereu mai importantă decât proiecția de viitor.

Există și o explicație pentru care actorul este atât de relaxat, pe care a dezvăluit-o în interviu.

„Eu sunt cu prezentul și așa am fost mereu. Cred că de asta sunt și așa degajat. Așa eviți o grămadă de lucruri. Adică nu mă interesează dacă se scumpesc gazele, că dacă nu o să am bani nu o să le plătesc și dacă o să am bani o să le plătesc. Adică îngrijorarea nu te ajută la nimic”, a explicat actorul.

Citește și: Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, în culmea fericirii: “Facem om nou!”



Vladimir Drăghia joacă în Clanul, cel mai nou serial PRO TV, care va fi în această toamnă la PRO TV și pe VOYO.

Într-un interviu exclusiv pentru PROTVPlus.ro, Vladimir Drăghia a oferit mai multe detalii despre rolul său și atmosfera de la filmări.

„Îmi place echipa, îmi place că am un rol care este destul de apropiat de mine și părerea mea este că îi fac față, fiindcă după atât timp îmi era frică să nu cumva să nu-i fac față rolului și programului de filmare. Abia aștept să văd ce urmează… Nici noi nu știm tot scenariul, citim pe măsură ce filmăm”, a declarat Drăghia, care îl va interpreta pe Mișu în serial.

Fotografii: @vladimir.draghia

Vezi și VIDEO: După cât timp a revenit Vladimir Drăghia pe setul unui serial?