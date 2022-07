Vladimir Drăghia și-a mutat fetița la altă grădiniță. Care este motivul

Vladimir Drăghia și soția lui, Alice, au decis să își mute fetița, pe Zora, la o altă grădiniță. Motivul este unul total neașteptat.

Alice Cavaleru este aproape de a aduce pe lume al doilea copil, însă, până atunci, ea și Vladimir Drăghia se concentrează intens pe educația fetiței lor Zora.

Recent, Vladimir Drăghia a dezvăluit că au decis să o mute pe cea mică la o altă gradiniță și a spus care este și motivul.

„Sper să nu mă surprindă azi, pentru că este prima zi în summer camp, am schimbat grădinița… Și am puține emoții. Am schimbat-o în primul rând pentru că este în vacanță, și apoi intră în clasa pregătitoare… Pot să vă zic.. pentru că la fosta grădiniță mi-au cerut «taxă de Moș Crăciun»! Fiind o grădiniță privată… Deci pe lângă facturile aferente… I-am întrebat dacă glumesc. Și au zis că nu, că trebuie să le dea cadouri. Și le-am spus că dacă vor să le dea cadouri cer părinților bani?! Și din punctul acela am schimbat grădinița. Au pierdut câteva zeci de mii de euro pentru acea «taxă de Moș Crăciun»!”, a declarat Vladimir Drăghia pentru ciao.ro.