Vlăduța Lupău, apariție irezistibilă în cea mai sexy rochie purtată vreodată. „M-am simțit prețioasă și frumoasă”

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai în vogă interprete din România. Interpreta este mereu atentă la imaginea sa și mereu uimește cu look-uri spectaculoase. Fanii care îi urmăresc pagina de Instagram știu însă că, în viața de zi cu zi, artista preferă stilul sport.

Mare le-a fost uimirea admiratorilor când vedeta a postat o serie de imagini în care apare într-o rochie elegantă, crapată pe picior. Totul se explică prin faptul că Vlăduța Lupău a devenit Diamond Girl în cadrul proiectului „Transfomări radicale”, coordonat de Adrian Perjovschi, hair-stylist de top și reper în industria frumuseții din România.

Vlăduța a venit special din Cluj în București pentru a experimenta prima sa transformare spectaculoasă de look.

„A fost prima mea transformare de look alături de echipa adunată aici de Adrian Perjovschi și sper să nu fie ultima, pentru că m-am simțit prețioasă și frumoasă”, a mărturisit cântăreața.

„Eu sunt mai sport în viața de zi cu zi, iar la concerte și evenimente, am altfel de ținute, cu fuste scurte, ca să mă pot mișca mai mult și niciodată nu am atâta grijă la detalii, la make-up, la ținută, cum am avut parte astăzi. Mi-a plăcut foarte mult, am fost răsfățată și prețuită de toată lumea și de fiecare în parte, asemeni unui diamant.”, a declarat plină de entuziasm Vlăduța Lupău care a purtat în cadrul shooting-ului doar accesorii și bijuterii cu diamante naturale.

„Orice femeie intră într-un univers plin de strălucire și magie atunci când poartă diamante. Se vede în ochi, în zâmbet, în felul în care se privește în oglindă și în care pozează, că se simte frumoasă, prețioasă, o adevărată DIVĂ. Am ales ca Vladuța să fie “diamond girl”, pentru că este frumoasă, proaspătă și reușește cumva să strălucească precum un diamant în orice proiect e implicată”, a completat , a completat Adrian Perjovschi

Look-ul Diamond Girl al Vlăduței Lupău a fost surprins desăvârșit în fotografii de către The Storyalist.



Prietenii și admiratorii interpretei i-au scris sute de mesaje de apreciere. Soțul vedetei, Adi Rus, a preferat să fie mai glumeț: „Acel moment când scapi la oala cu sarmale”.

Sursă foto: Instagram/ Vladuța Lupău

