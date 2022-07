Vlăduța Lupău, probleme cu o lună înainte de a naște: "Nu știu, sper să nu mor de la arsuri la stomac"

Pe Instagram, mai în glumă, mai în serios, Vlăduța Lupău a vorbit despre problemele de dinainte de naștere.

Vedeta a scris:

„Credeți-mă, arsurile de stomac sunt groaznice. Nu le mai suport și știu că mi-ați scris că de la păruțul bebelușului și, într-adevăr, s-a văzut și la ecograf că are păruț. Direct m-am uitat pe site la mașini de tuns, când iese îl tund direct, îl tund direct și îi zic «Ce mi-ai făcut tu mie! Pentru asta vei fi tuns.». Nu știu, sper să nu mor de arsuri.”





Și La Măruță, Vlăduța Lupău a intrat prin Skype și a povestit cum se simte cu puțin timp înainte să nască. E adevărat, a fost o idee mai optimistă.

Artista a mărturisit:

"Sunt bine, mai grasă decât mă știi tu. Mai am o lună, plus-minus. (...) Toată lumea îmi zice că radiez. (...) Eu nu mai am voie la drumuri lungi. O să vin cu puișorul meu la voi după vacanță. nu am pregătit nimic, că vrem să ne mutăm. (...) Sarcina, acum vreo câteva săptămâni nu aveam nimic, cântam până la 5 dimineața și ziceam că femeile care zic că e greu aberează. Acum însă s-a schimbat treaba și uite că am râs și am ajuns. Adi mă ajută și să mă încalț. Adi e cel mai panicat dintre noi, citește mult."

