Vlăduța Lupău, probleme cu pagina de Instagram: „Ați pățit?”

Zilele trecute, Vlăduța Lupău le-a cerut ajutorul fanilor ei de pe rețelele de socializare, după ce a descoperit că are unele probleme cu pagina de Instagram.

Potrivit unor story-uri postate de Vlăduța Lupău, celebrei artiste nu îi mai apăreau toate mesajele pe care le primea, iar cele care ajungeau la ea erau marcate ca necitite, chiar dacă ea le deschidea.

„Am o problemă cu mesajele de pe Instagram. Ați pățit? Am șters aplicația, am instalat-o din nou și tot așa. Le citesc și apoi iar apar necitite, plus că unele nu îmi intră”, a spus inițial Vlăduța Lupău, după care a revenit cu un alt mesaj: „Nu mai văd deloc mesajele. Probabil mă îndrumați ce să fac, însă nu-mi mai apar deloc mesajele noi”.

În ciuda problemelor pe care le-a avut pe Instagram, Vlăduța Lupău are însă și motive de bucurie: „O fată hoinară”, cel mai recent colaj lansat de artistă pe YouTube se află pe locul 5 în Trending și a depășit 4,5 milioane de vizualizări.

foto: Instagram Vlăduța Lupău

