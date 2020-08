Vloggerul Alex „Colo” Bălan, primul mesaj în online după expirarea controlului judiciar

În iunie a fost ridicat de poliție de acasă și reținut pentru instigare la viol. La două luni de atunci, Alexandru „Colo” Bălan a postat pe rețelele sociale primele sale mesaje.

Vloggerul Alexandru „Colo” Bălan a revenit în mediul online după ce și-a ispășit interdicția impusă prin controlul judiciar. După 60 de zile în care nu a avut voie să se atingă de Instagram, Facebook, YouTube sau orice altă rețea socială, Colo a postat un mesaj pentru fanii săi.

„Salutare șefanilor! Vreau să vă anunț că sunt bine și că vă mulțumesc pentru tot suportul acordat în această etapă dificilă din viața mea. Am avut la dispoziție peste 60 de zile să mă gândesc la ce lucruri am spus în trecut și ce voi face de acum înainte :). Este uman să greșești.. și consider că oricine merită o a două șansă!”, a scris vloggerul pe Instagram.

Colo și-a anunțat admiratorii că și-a creat un alt canal de YouTube, dedicat livestream-urilor, și i-a îndemnat să se aboneze.

Într-o altă postare, vloggerul decreta că „familia este cea mai importantă”, în dreptul unei fotografii cu iubita lui și cu câinele lor. În altă poză, Colo i-a făcut iubitei o declarație de dragoste: „Am atât de multe lucruri de spus.. dar poza asta spune totul! Te iubesc”.

Ridicat de poliție de acasă

La 9 iunie 2020, Colo a fost ridicat de poliție de acasă și reținut 24 de ore pentru instigare la viol într-un filmuleț postat pe YouTube. Vlogul pe care l-a făcut a determinat zeci de mii de români să semneze o petiție online pentru îndepărtarea conținutului din mediul online și pedepsirea autorului.

Vloggerul și-a cerut scuze, într-un alt filmuleț postat pe YouTube, însă asta nu i-a determinat pe oamenii legii să oprească ancheta.

FOTO: stirileprotv.ro

A fost eliberat din arest a doua zi și dus, sub escortă, la Parchetul Judecătoriei Sectorului 2. Aici a aflat că a fost plasat sub control judiciar și că i s-a interzis să posteze și să interacționeze cu fanii săi de pe rețelele sociale, vreme de 60 de zile.

Fotografii: stirileprotv.ro/YouTube

