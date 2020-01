What’s Up are probleme de sănătate! Artistul și-a șters toate postările de pe Instagram

Perioada nefastă prin care a trecut What’s Up în ultimele luni pare că nu mai trece.

Celebrul cântăreț a divorțat de soția lui, după care și-a găsit fericirea în brațele altei femei, din cauza căreia a ajuns la secția de poliție și i s-a făcut dosar penal, pentru că ar fi agresat-o atât pe ea, cât și pe oamenii legii.

Pe lângă divorț și problemele cu legea, What’s Up se pare însă că are și probleme de sănătate. Artistul a postat pe Instagram o fotografie cu o radiografie a șirei spinării, iar la descriere a anunțat că are dublă hernie de disc.

„Să fie un tatuaj?! Nu, este doar dubla mea hernie de disc? Bine ai venit 2020! p.s.: Arată frumos ca tatuaj”, a scris What’s Up pe Instagram.

La scurt timp, cântărețul a șters însă fotografia de pe celebra rețea de socializare, dar și toate celelalte postări pe care le avea, contul lui What’s Up având acum zero postări în feed și doar câteva story-uri salvate în arhivă.

foto: Instagram Cat Music România

Vezi și: What's Up, act violent față de iubita sa