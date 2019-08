What’s Up divorțează după 9 ani de relație. Ce mesaj are pentru fosta soție

Despărțire neașteptată în showbizul românesc. What’s Up a anunțat pe pagina sa de Facebook că se desparte de soția sa, Simina, după 9 ani de relație. Cei doi erau căsătoriți din 2016 și nimic nu prevestea un divorț. În imaginile pe care le postau pe rețelele de socializare păreau mai îndrăgostiți că niciodată și își făceau declarații de iubire. “Sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu că bărbat să-ți ofer”, îi transmite What’s Up Siminei.

Iată ce a scris artistul pe pagina să de Facebook:

“Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transformă în obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase în care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca bărbat să-ți ofer.

P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii și haterii să nu ne întrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit 9 ani. Mergem mai departe. Numa bine tuturor!”